川普若當選 恐推升金價

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市場對於美國聯準會9月降息的預期，已經在國際金價上大致反應，臺銀報告中認為，金價的短期波動將受到聯準會官員釋放出的訊息、中東地緣政治情勢等影響；國際專家預期，美國總統大選將影響金市，美國前總統川普若當選，其激進政策將延續地緣政治的不確定性，使金價有上漲動力。

臺銀報告指出，世界黃金協會認為鑑於美國在全球經濟中的關鍵作用，美國總統大選對黃金市場也具有深遠影響。根據世界黃金協會分析，如果川普當選，可能會採取比上一任期較激進的政策，例如川普對北約的評論可能預示地緣政治不確定性將持續，另一方面，如果哈里斯政府試圖實施改革，美國國會可能出現分裂，這些不確定性和地緣政治波動都將會繼續支撐金價。

臺銀表示，29日雪梨金市以每盎司2,386.07美元開市，受周末以色列戈蘭高地遭到黎巴嫩真主黨火箭彈攻擊，雙方緊張情勢升高影響，金價兩度站上2,400美元，引發高檔賣壓出籠，金價拉回至2,389美元，市場轉趨觀望美聯儲利率決議及美國非農就業報告，金價於2,389美元至2,397美元間震盪。

歐美時段金市延續日間觀望氣氛，加上美元指數反彈至2週來高點，金價回檔至2,385美元，雖出現買盤逢低承接，帶動金價一度上漲至2,396美元，但晚間美國無重要數據公布，市場追價意願不高，加上中東地緣政治避險情緒消退，一路拉回至2,369.73美元，吸引低接買盤進場而反彈，最後報價2,383.54美元，較26日最後報價的2,385.58美元下跌2.04美元。

臺銀黃金存摺牌價賣出價在金價於歐美時段17日創下2,483.6美元新高時，也突破每公克新台幣2,600元關卡，以2,606元寫下歷史新高。不過，隨國際金價回落，臺銀黃金存摺牌價賣出價也下修至新台幣2,500元以上，30日營業時間最後報價為每公克2,539元。