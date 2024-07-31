亞洲生技大展 南科園區共襄盛舉

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生技醫藥產業年度盛事「2024亞洲生技大展」26日隆重登場，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局攜手園區12家廠商共襄盛舉，並與竹、中科以「AI×醫療」為主題，共組主題館，期望在AI浪潮下，乘產業趨勢而上，展現人工智慧在創新醫療領域技術發展與應用的決心。

該南科管理局表示，南科園區參展的12家廠商各具特色，如大員生醫主力研發介入性治療之新藥與醫療器材；訊聯開創全球外泌體CRDMO服務，供應醫美、皮膚、毛髮等所需原料；中佑開發3D列印金屬粉末，可運用於生醫、微型被動元件、冷噴塗與高純度靶材等高附加價值應用領域；微體生醫之尿液腫瘤標記檢測技術，為肺癌篩檢提供全新解決方案；統新光訊生產螢光濾光片，應用於病毒檢測；俊質生醫SAA蛋白質檢測技術，針對胃癌跟大腸癌的篩檢準確率高達9成；亞洲基因為國內第一家自行生產登革熱快篩的公司；德英推出有效改善靜脈曲張及尿毒搔癢症舒緩乾癢修護乳膏；太冠瑪運用奈米材料，結合中草藥與微膠囊技術，加速傷口癒合與修復；皇亮生醫專司牙科植體、矯正釘、骨科骨釘、骨板代工；克瑪里研發及製造渦輪動力設備，運用於生技原物料輸送及混合；柏瑞醫則有癌症AI輔助篩檢系統，協助醫檢人員快速精準辨識子宮頸癌、膀膀癌。

南科是臺灣高科技產業重要聚落，此次2024亞洲生技大展，除展示園區廠商的生技實力，也期盼吸引更多國內外生技與醫藥大廠加入南科，共同為臺灣生技產業發展努力。

南科管理局指出，AI技術為人類世界帶來全新一波革命，百工百業正因應AI的蓬勃發展搶攻升級轉型的契機，南科將緊抓產業趨勢，持續對焦AI、精準健康與產業創新，並整合嘉義、臺南、高雄、屏東在地之產學研醫量能以串聯生醫廊帶，打造更加完備的產業生態系，並期望藉由先進產業的發展，落實均衡臺灣願景，打造健康臺灣。