脊米AI 3D智能襪 有效照護足部健康

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現代人追求健康與體能的過程中，隨著運動量的增加及強度的提升，如身體骨關節排列不正、代償動作與代償姿勢過多，常造成運動傷害與關節痠痛的頻繁，脊米有限公司以「穿就正AI 3D智能襪」為研發利基，長期關注運動員的訓練及幫助運動員在復健上得到更妥善的照護，深得國內體育界與運動員的信賴。

脊米董事長許文華曾任普門女籃、義守籃球隊的隊醫，長期深耕運動保健市場，多年臨床經歷，因感受足弓結構對於人體平衡、下肢動能及健康的重要性，而投入「穿就正AI 3D智能襪」的開發與研究，許董事長表示：「從球類運動到路跑馬拉松，所有的陸上運動都需對稱的足弓來支撐身體與發力，擁有健康穩定對稱的足弓與刺激啟動足底肌，帶動下肢肌群甚至核心肌群，就是發揮爆發力與身體協調性的關鍵。」

「脊米AI智能襪」也是針對運動好手的足部健康所設計的革命性發明，至今已獲多項國際認證，包括：歐盟、美、日、台、中國等43國20年發明專利，從人體生物力學、肌動學、解剖學、工程力學等角度而論，確有強化力。

許董事長透漏，脊米AI 3D智能襪，為全球少數可在動態、靜態下拉提塑出完美黃金足型的用具，經EMG肌電圖測試，對於人體肌力有正向反應，當初研發智能襪的初衷就是希望運動員、成長發育期孩童、各年齡層都能透過日常穿搭，而不需要靠醫療的輔助，且不造成一天下來，久站造成的腳底負擔。

穿上智能襪，如同赤足於沙灘上，所形成正確且對稱的足型下訓練，不管是考驗肌耐力的馬拉松，或體育競技，脊米AI智能襪皆可完美支撐，讓運動員發揮最佳的運動表現，未來脊米也將在人體足弓保健、肌動能力、體態、運動保健上持續深化研究，以提供更完善產品。