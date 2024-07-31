嘉南藥理大學 反毒8連霸

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嘉南藥理大學今年再度蟬聯教育部112年度反毒績優學校殊榮，達成反毒8連霸的卓越成就，更是締造高達14度獲獎的紀錄，這份榮譽彰顯了嘉藥在防制學生藥物濫用工作上的不懈努力與傑出表現。

依據衛生福利部藥物濫用案件暨檢驗統計資料顯示，近年大專校院使用毒品人數雖逐年遞減，但校園毒品使用年齡卻有下降隱憂，嘉藥積極致力推動校園反毒工作，辦理一系列創新且富有成效的活動，邀請專家學者到校實施反毒宣導，強化知毒拒毒能力；招募反毒志工，也走出校園深入偏鄉及原住民學校，推廣反毒理念，讓學生在多元的學習環境中深刻理解遠離毒品的重要性。

該校軍訓室主任李柏宏表示，嘉藥積極推展反毒教育，對內鼓勵學生在反毒方面展現「創意」與「創新」多元表現；對外則走出學校進入社區，向民眾和高中職及國中小學生傳遞拒毒反毒理念，並深入偏鄉學校，辦理志工培訓協助實施反毒教育，透過各種資源與方法致力於反毒工作，期望建立保護學子的城牆，建構無毒校園生活。

該校指出，此次再度獲獎是對全體師生共同努力的肯定，也是一種激勵，未來將繼續秉持「健康無毒，成長無憂」的理念，推動更多創新的反毒措施，真正做到「教育一個學生，影響一個家庭，帶動一個社會」，為創造無毒世界而不懈努力，為社會培養更多健康正向的未來主人翁。