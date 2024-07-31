土銀羽球小將 嶄露頭角

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土銀羽球隊小將嶄露頭角！土銀女雙小將林芝昀／許尹鏸繼波蘭挑戰賽奪金後，此次再奪2024加拿大超級500公開賽女雙銀牌；另外，許尹鏸也在同賽事搭檔陳政寬出戰混雙組，順利打下銅牌戰果。

目前世界排名第45名的土地銀行新生代女雙好手林芝昀／許尹鏸，自去年7月合拍後，依序打下2023年高雄大師賽銅牌、2023年澳洲本迪戈挑戰賽銀牌、2023年韓國大師賽銅牌、2024年波蘭挑戰賽金牌及2次全國排名賽銅牌，為土銀極力培育的女雙組合。在本屆加拿大公開賽，林芝昀/許尹鏸更扮演大黑馬，一路過關斬將闖入冠軍戰，最終雖不敵世界排名第10名的日本組選手，止步於銀牌，但已創下兩人在超級500賽事之最佳成績，世界排名可望再創新高。

而土銀混雙在該屆加拿大公開賽亦有好成績，世界排名第55名陳政寬／許尹鏸在混雙四強賽對決丹麥組合，以直落2惜敗，止步於銅牌，這也是兩人搭配後最佳成績，世界排名同樣有機會創新高。此外，土銀積極培育新世代好手，土銀男雙小將陳宏銘／蔡程瀚出戰2024年亞洲青少年羽球錦標賽，亦打出銅牌好表現。

土銀羽球隊人才輩出，連續6週豪奪國際賽事20面獎牌，包括法國、西班牙青少年國際賽奪下4金2銀3銅、澳洲超級500公開賽2面銅牌、高雄超級100大師賽1金1銀2銅、美國超級300公開賽2面銅牌、加拿大超級500公開賽1銀1銅及亞洲青少年羽球錦標賽1銅，透過多方參與賽事，積極培育選手國際賽經驗。

為讓土銀國手將體育薪火傳承給下一代，土銀羽球隊每年定期舉辦羽球營與公益教學活動，今年暑假將在臺中市南屯國小舉辦「青少年羽球夏令營」活動，發掘具有潛力之學生，培植國家未來優秀體育運動人才。