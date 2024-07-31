高雄萬豪酒店中秋禮盒 預購9折

中秋節將近，高雄萬豪酒店推出「月映丹秋」中秋禮盒，以精緻的設計與獨特的圖騰意象，為美好佳節帶來視覺與味覺的雙重饗宴。禮盒內含三款奶皇月餅及三款廣式月餅，精選優質雞蛋及特級牛乳製作濃郁奶皇內餡，外層鬆綿、夾心香甜，廣式月餅遵循古法研製，餅皮薄酥油潤，內餡綿密豐盈。「月映丹秋」中秋禮盒每盒售價1,680元，8月25日前預購尊享9折優惠，即日起至9月17日開放官網及來電訂購，訂購專線：（07）559-6910，更多詳情請見官方網站。

高雄萬豪酒店今年中秋獻上「月映丹秋」中秋禮盒，以暖艷丹紅為主色調，細緻線條描繪了高雄萬豪酒店的外觀建築屹立在山巒與海灣之間，呈現依山傍海的港都城市意象。每款月餅皆以紙盒單獨包裝，並以月相為盒身設計，蘊藏「月圓人團圓」的美好寓意。禮盒集結最具代表性的廣式和奶皇兩款中秋月餅，推出六種兼具傳統與創意的獨特風味：「草莓乳酪奶皇月餅」融合草莓的酸甜果香與乳酪的鹹香，層次明亮豐富。「桂圓威士忌奶皇月餅」以甘甜桂圓交融酒香醇烈的威士忌夾心，微醺韻味在唇齒間迴盪。「芒果藏心奶皇月餅」裹藏在地盛產的酸甜芒果，軟糯鮮香。獨家韓系口味「蜂蜜柚香廣式月餅」，微酸柚子交織芬芳的蜂蜜，香甜爽口。「可可Q心廣式月餅」包覆經南台灣豔陽洗禮的微苦巧克力及軟糯香Q的麻糬，甜而不膩。揉合紅潤鴨蛋黃及綿密紅豆沙的「蛋黃豆沙廣式月餅」，鹹甜交織的滋味，是不容錯過的經典口味。每款月餅皆烙印象徵萬豪酒店（Marriott）的英文字母M，質感風雅時尚，送禮豪氣大方。