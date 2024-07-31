SDIA輔導 智慧顯示產業跨域轉型

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經濟部產業發展署智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）日前舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，展示智慧育樂與智慧零售的最新應用，輔導智慧顯示產業跨域轉型，透過與樂天球團合作，將解決方案導入棒球場，以沉浸式智慧顯示器的智慧互動系統，活化並提升空間使用程度，可提升智能化和便利性。而運用新型Fine Pitch LED減少環境光對球場的影響，可降低碳排放量，有助於永續可持續發展。

經濟部產業發展署組長陳國軒表示，此次展示SDIA推動智慧育樂SIG與智慧零售SIG解決方案，成果卓著。SDIA自成立來致力於結合政府資源，深化智慧系統顯示面板、模組、系統整合及產品服務的整體價值鏈，建立台灣智慧顯示完整產業鏈。

此次攜手樂天球團舉辦成果展，將解決方案導入棒球場，由JECTOR傑可達整合顯示技術，串聯智慧顯示設備採用130吋達擎P1.49 LED顯示器及元太科技E Ink彩色電子紙看板，為公共訊息看板提供多彩豐富資訊，且兼顧低碳環保顯示解決方案，可運用在樂天球場貴賓室門卡，具備彩色動態顯示且兼具海報高質感，預計發行全國首創VIP電子紙樂天金猿智慧卡，可即時顯示球賽場次、消費餘額並串聯APP大數據分析，且讓銀髮族群使用操作更加便利。

智慧育樂SIG此次在樂天桃園棒球場，展示智慧育樂與智慧零售解決方案完美融合，期望未來廠商能與SDIA共同合作，將優質解決方案擴展至國內外其他運動場域。