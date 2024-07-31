花蓮縣烹飪公會 推廣在地美食旅遊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年度的0403大地震造成花蓮非常大的財產損失，也間接影響的花蓮的觀光、餐廳、旅遊、旅宿業者，花蓮縣烹飪商業同業公會在花蓮縣已有約80年歷史，會員有近400間業者，理事長黃啟源為了協助業者增加曝光，特地邀請新聞媒體、網路部落客來趟公益旅遊，協助將花蓮的在地美食推薦給大家，也協助地方美食能有新的行銷方式，善用科技工具來個餐飲數位轉型。

未來公會也將開設數位行銷課程、打造奈米網紅等相關課程，讓所有業者都能自行透過手機網路共同行銷，秉持著同業合作共同研討解決本業相關問題而產生收益，進一部協助政府解決社會問題。

理事長黃啟源同時也是花蓮縣竹陽海鮮餐廳的第二代負責人，型態為台式海鮮餐廳餐廳經營即將邁入50年，從花蓮60、70年代舊火車站最繁華的溝仔尾起家，在花蓮家喻戶曉，頗有盛名，店內也藏有許多知名藝人、企業家、政治人數的合影與簽名盤子。

創辦人父親黃詠唐是宜蘭人，曾在花蓮最有名的丸八日本料理學廚，後續有好朋友的鼓勵與承接溝仔尾店面的機會，將日本料理、台菜活海鮮做結合，衍生到現在的海鮮餐廳，除了活海鮮，其中來自宜蘭的糕渣、芋棗與招牌土雞也是饕客的必點菜，目前舊店空間現也與縣府文化局合作成了日出藝文基地，活絡地方文化展演活動，為地方文化創生做一點付出。

平時也著重於地方公共事務，今年更擔任國際同濟會台灣總會首席教育政策代表，近年來協助推展全國同濟教育工作、花東區區務活動，擔任主席期間協助縣府募得偏鄉訪視專車、兒童行動圖書車，增取兒童福利、重視兒童教育，解決偏鄉三代教養教育問題。

期許下一個50年，可以結合地方與業者共同成長，開創一社區一特色一美食的美食教育文化創生，共同推廣花蓮的美食旅遊環境，創造一個共好、共創、共榮的永續企業。