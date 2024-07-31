總會長率團前往柬埔寨 考察商機

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台灣與東協國會議員關係總會（Taiwan and ASEAN Congresssional Relation Federation）總會長劉意川於日前（7月11日至15日）率團至柬埔寨考察，同行台灣中小企業主近30位，眾人除了深度探訪柬埔寨，了解未來建設規劃完善、頗具特色的優質園區，同時飽覽當地風光，天然純樸的美景、美食令團員讚不絕口。

劉意川總會長及總會隨行主管、企業主，於7月11日拜會柬埔寨監察部長賀霍克，雙方討論未來合作事務，且就台灣中小企業協會之立場提出攸關柬埔寨業務的高度建議，賀霍克部長欣然接受，晤談氣氛融洽。部長最後亦感謝劉意川總會長對柬埔寨投資的禮遇和信任，並祝福劉總會長及全體同仁和企業主身體健康，為促進經濟成長和吸引更多外國直接投資做出重要貢獻。

賀霍克部長首先對於劉意川總會長一行人表達歡迎之意，感謝大家遠道而來，至柬埔寨外交部開會，討論未來經貿合作項目工作，並且耐心了解該國政治、社會和經濟的真實情況、法律標準、王國政府的激勵措施和投資機會，展現在柬埔寨拓展業務的誠意。

劉總會長對於部長閣下百忙之中抽出時間，與台灣中小企業參訪團進行禮節性拜會並討論工作，並向其通報情況，表示深深的謝意；總會目前擁有5,000多名中小企業會員，遍及台灣、中國和東協各國，此次是總會特別為350多名希望在柬埔寨投資的中小型企業主成員所組成的先發參訪團，讓台灣中小企業主有機會探索與了解柬埔寨，並為有興趣投資的台商訪問柬埔寨且爭取最佳投資條件。

台灣與東協國會議員關係總會是由一群有志之士所組成的平台，成員包括許多優秀的社團、組織先進和企業主，長期在東協國家（印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等東南亞國家）搭建溝通交流、友好互動的橋樑，為台灣產業與各國國會議員維持商業與經濟良好關係，強化產、官、學、研各界連結，吸引外資入台，增進合作機會，進而振興國家百業、促進經濟蓬勃發展。

在劉意川總會長的縝密策劃下，促進會陸續設置多個不同領域的優質委員會，提供最堅實的平台和服務，共同增進國內、外產業交流與經濟發展，積極建立彼此溝通順暢、互動良好的機制和管道。