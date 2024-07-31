科技股逆風！費半重挫3.9％ 輝達慘崩7％ 台積ADR大跌3.42％

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美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，市場觀望會後說法，並聚焦美企業績表現，華爾街股市30日走勢分歧，道瓊工業指數盤中最多攀升326點，終場漲幅稍微收窄，晶片股和科技股表現疲軟，拖累標普500指數、那斯達克指數和費城半導體指數全數走低。

道瓊工業指數上揚203.4點，或0.5％，收在40,743.33點；標普500指數小跌27.1點，或0.5％，收報5,436.44點；那斯達克指數下跌222.78點，或1.28％，收17,147.42點；費城半導體指數重挫197.47點，或3.88％，收4,890.15點。

政經方面，聯準會自30日起展開貨幣政策會議，預估將維持利率不變，市場關注聯準會主席鮑爾在會後記者會上的說法，盼能從中推敲出降息的時間點和次數。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）研判，聯準會年內降息一至二次的可能性愈來愈高，此預測有別於他此前的說法，他兩個月前預估聯準會年底前可能會按兵不動，對此他進一步解釋，美國消費形態毫無疑問已出現一些轉變，尤其長期通膨壓力的累積，對消費習慣產生了影響，可能會使聯準會展開降息。

市場觀望聯準會會議決策，10年期美債殖利率最多下降4.8個基點，報4.129％；對利率較敏感的2年期美債殖率則降3.9個基點至4.348％。

市場亦關注日銀最新利率決策，該行將於31日將公布最新決定，華爾街分析師普遍預估將按兵不動，但會宣布量化緊縮計畫，逐步減少購債規模。不過，日媒30日引述知情人士報導，日銀考慮在本次會議升息，可能會將政策利率從0至0.1％，調升至0.25％左右。

數據方面，美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，6月職位空缺由5月的823萬個降至818.4萬個，但仍高於預期的800萬個。

聯邦住房金融局（FHFA）於同日公布，5月房價指數按月維持不變，低於預期的0.2％和前值0.3％；另外，標普Case-Shiller房價指數顯示，今年5月美國二十大城市房價的年增幅放慢至6.81％，但仍高於估計的6.6％，全國房價年增幅則減速至5.94％。

個股方面，微軟及超微於30日盤後相繼公布上季財報。微軟周二收低0.89％，股價來到422.92美元，由於上季業績失色，雲端成長放緩，盤後股價一度挫7％。

超微財報則可圈可點，不僅營收和利潤均優於華爾街預期，第三季指引亦是優於預期。該股周二收盤下滑0.94％，收報每股138.44美元，盤後股價飆升超逾6％。

美股七雄周二收盤普遍下挫，輝達盤中一度跳水8.1％，收盤仍跌7.04％，收報103.73美元；特斯拉慘摔4.08％，收222.62美元；亞馬遜下滑0.81％，收報181.71美元；Meta平台挫跌0.54％，收報463.19美元；蘋果則逆勢揚升0.26％，收在218.80美元；Alphabet上漲0.43％，收171.86美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌3.42％，收報154.54美元；日月光ADR挫跌2.81％，收報9.68美元；聯電ADR下滑1.59％，以7.43美元作收。