就在今天！傳日銀考慮升息 利率估升至0.25％

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日本銀行（央行）將於今（31）日公布最新利率決策，市場預期升息和削減購買日本公債規模，但是升息幅度和削減額度有各種揣測。根據NHK引述消息指出，日本央行將如市場預期進一步升息，政策利率估調升至約0.25％，若消息屬實，將是3月解除負利率以來首次升息，此外，日銀並將決定在未來1～2年量化緊縮的具體計畫。

日銀將於今日中午左右公布最新利率決策，央行總裁植田和男下午2：30並將舉行貨幣政策記者會。NHK報導指出，日銀內部越來越多人認為物價上漲路徑符合預期，因此預期今日進一步升息，但也有部分委員保持謹慎看法，認為應該對日圓貶值推升物價走揚的風險保持警戒。

日本6月通膨率2.8％持平5月，核心通膨率上升1個基點，從5月的2.5％上升至2.6％，已超過兩年位於日銀2％目標之上。

路透調查顯示，經濟學家預期日銀將基準利率從目前0％到0.1％區間，調高至0.1％。其他金融機構預期升息幅度更高，荷蘭安智銀行（ING）估升至0.15％，美國銀行估升至0.25％。

NHK引述消息也指出，日本央行將如市場預期進一步升息，政策利率估從目前的0％～0.1％調升至約0.25％。

目前薪資與物價變化更符合日銀預期的良性循環，但是6月數據顯示，勞工短缺令企業繼續面對加薪壓力，日銀委員認為，在實質薪資持續負成長的背景下，應該同步關註消費狀況，並搭配相關經濟數據以做出最後判斷。

此外，路透引述知情者消息報導，日銀可能分幾個階段來逐步縮減買債規模，避免日債殖利率急速飆升而導致金融市場過度波動。

從知本支出估AI類股後市 日股與日圓的結構性連結 ft.富邦投信投資策略師徐翊達