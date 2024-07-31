英特爾續瘦身 傳本周再揮裁員大刀

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在利潤下降、市占率流失的雙重挑戰下，英特爾傳出最快將於本周裁撤數千個職位，以削減成本，並籌集資金推進復甦計劃。

英特爾於2022年10月啟動其成本削減計畫，計劃到2023年把年度成本削減30億美元，其中亦包含裁減員工人數，在此計劃下，其員工數在2023年底時來到約124,800人。

不過，英特爾的裁員計畫仍未終止，外媒30日引述知情人士報導，該公司可能最早在本周再度宣布裁員，影響人數達數千人，緊接其後會在周四公布上季財報。

根據英特爾此前的預估，在持續裁減員工數、並同時採取各項撙節措施之下，到2025年時，英特爾可望省下100億美元。

英特爾向來是個人電腦（PC）和伺服器市場的關鍵存在，但仍舊難以跟上人工智慧（AI）應用晶片的需求成長。在超微等對手的強勢競爭下，英特爾的市場份額遭到吞食，且該公司亦面臨主要業務筆記型電腦和桌上型電腦晶片的需求不均等問題。

為重新取得競爭優勢，該公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）啟動轉型計畫，將資金集中投入研發領域，盼透過技術革新，來恢復其在半導體產業的領先地位。

英特爾財報將於本周四出爐，分析師預估，上季營收將與去年同期持平，並預測今年下半年營收成長將小幅加速，全年總銷售額預計成長3％，達到557億美元，成為2021年以來首次年度營收成長。

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