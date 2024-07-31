7／31盤前｜輝達超級晶片拉貨潮 12台廠直接受惠 廣達緯穎英業達「這時」放量

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台股30日上演破底翻行情，拉出紅棒留206點下影線，終場收22,223點上漲59點，重返22,200點大關，7月來累計跌808點或3.51％，為2023年1月以來單月最大跌幅，31日收月線恐難逃長黑K棒並留千點「避雷針」。展望8月，四大名師一致看保守，認為短線弱勢反彈機率較高，中期修正格局不變。

台股即將迎來8月，投資人應逢低加碼或逢高調節，面臨抉擇。綜合富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光與台新投顧副總經理黃文清四大名師看法，對8月台股一致看保守，短線以「弱勢反彈」機率較高，不排除中期修正回測半年線20,919點。（中性看待）

●晶圓大廠台積電確定於8月20日，在德國德勒斯登舉行歐洲半導體製造公司（ESMC）動土典禮。計畫如期於2024年底前動工，並預計2027年量產。台積電證實此事，並表示ESMC將聚焦特殊製程，終端應用在車用、工控的22／28奈米製程為主。

●中共中央總書記習近平主持的中央政治局會議30日舉行，為大陸下半年經濟工作進行部署。會議示警大陸有效需求不足，重點領域風險隱憂仍然較多，為此要加強逆週期調節，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，及早儲備並適時推出一批增量政策。會議並強調，要防止「內捲式」惡性競爭。

●輝達（NVIDIA）新一代Blackwell架構的AI超級晶片出貨在即，輝達執行長黃仁勳於29日於美國丹佛出席SIGGRAPH大會時證實此事，他指出，輝達已在本周送出Blackwell樣品，這將是今年推出的第一套全新晶片架構。

●群創董事會通過授權董事長處分不動產案，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。群創南科D廠區TAC廠就是先前市場盛傳正在洽談出售的5.5代廠，群創公告等於證實了先前賣廠傳聞。而市場傳出買家就是先前盛傳的記憶體大廠美光。

●群創公布2024年第二季財報，終結連續八個季度的虧損，單季轉虧為盈，營業淨利3.64億元，稅後純益11.31億元，每股稅後純益（EPS）0.12元。

●世界先進受惠於產能利用率提升，加上產品組合調整，第二季稅後純益季增41.4％，毛利率升至26.01％，增約2個百分點，公司估第三季晶圓出貨量及毛利率維持增長。董事長方略表示，目前車用和3C需求表現較弱，但全年營收仍可望雙位數成長。

●2025年將是主動式ETF與多重資產ETF元年。金管會30日宣布，開放主動式及被動式多資產ETF，年底前法規齊備，明年即可望有首檔商品問世，預估到2026年規模上看2,000億元，且可為台灣培育更多資產管理人才。

●主動式ETF將在2025年起跑，本國及外商投信都有意願靠此新商品「一戰成名」，即便在台完全沒有發行過ETF的外商投信，都在積極研究「具自家特色」的主動式ETF，投信業者表示將視市場趨勢、景氣循環及台灣投資人偏好，爭取能在「首波」推出主動式ETF的名單上。

●台股本波12個交易日指數急殺且跌不停，企圖在季線尋求支撐失敗，30日開盤融資斷頭賣壓再度湧現，大跌300餘點，內資護盤救援成功，盤中上演V型反彈，從低至高點拉了443點，指數驚喜翻紅，法人建議，行情漲多修正必然，謹慎布局第二季財報三率三升的個股，安穩度過波動期。

●台股7月中以來面臨估值修正壓力，高評價股紛紛遭賣壓調節，千金股淪為法人提款機，30日隨著賣壓宣洩告一段落，台股由黑翻紅，千金股更是率先強彈，15檔千金股中有12檔收紅且漲幅領先大盤。

●繼昱展、合一新藥高價授權、中橡、智擎、寶齡的授權案也因藥品上市，每年享有分潤後，台創材也獲美國Repligen收購，突顯台灣生技能量已開始在國際發光。業者認為，授權、被收購，加上保瑞持續的國際併購三引擎，將助力生技業打世界盃。

●台北市政府地政局30日公布最新4月實價登錄資訊顯示，房價又見創高，全市住宅價格指數126.60，標準住宅總價平均每戶為2,006萬元，標準住宅單價每坪63.87萬元，再度刷新史上三新高紀錄。

●歐元區2024年第二季國內生產毛額（GDP）季增0.3％優於預期，年增率0.6％創五季以來最高，顯示該區經濟擺脫衰退陰霾並持續穩健復甦。市場轉而關注31日公布的7月消費者物價指數（CPI），藉此推敲歐洲央行（ECB）貨幣政策動向。

●今年是華爾街的「債券基金之年」，投資人趕在聯準會（Fed）降息前湧入債券基金，使得年初到7月底為止，在美上市的固定收益ETF基金強力吸金近1,500億美元，創歷年同期最高紀錄。

●蘋果最新技術文件透露，Apple Intelligence背後的兩大AI模型，是採用谷歌研發的張量處理器（TPU）進行訓練，而非使用輝達GPU，透露輝達晶片供不應求令一些科技大廠開始另尋出路。

●2024年上半年大陸外貿規模突破人民幣（下同）21兆元，貨物貿易總額連續七年穩居全球第一。但大陸海關總署30日指出，面對地緣政治等風險，下半年要保持增長有不少挑戰。此外，對於大陸新能源產業產能過剩的指控，官方再度批評是假議題。

●兩大利多讓壽險業上半年面子、裡子都好看，台股6月站上23,000點，壽險業6月國內投資收益高達645億元，創單月新高，加上市場預估美國聯準會（Fed）將降息，及新台幣貶值，使避險工具成本在暌違十個月後、6月終於降到300億元以下。

股匯雙助攻，壽險上半年稅前賺破2,000億元、達2,145億元，創近三年同期新高，淨值更飆破2.6兆元，創2022年以來的30個月新高，既有裡子也賺到面子。

●7月股匯市震盪加劇，但在三大利多加持下，壽險業獲利不悲觀，一是7月、8月剛好是現金股利進帳旺季；二是新台幣淪為最弱亞幣，到30日止單月貶值逾1％，若最後一日未大幅反轉，壽險應可有外匯利益；三是7月台股一度站上24,000點，壽險業應有機會實現資本利得。

●台股近期高檔震盪整理，散戶居高思危、逐漸轉趨觀望，不少投資人改瞄準高利存款帳戶，加上下半年美國可望降息，新台幣匯率逐步緩漲，銀行趁勢推出高利存款專案搶客。目前不分國銀外銀均祭出高利存款，市場上活儲利率最高喊到10％。

●期待美國將降息，資金鬆動開始回到保單，金管會30日公布，5月外幣傳統型保單新契約保費為新台幣398億元、年增11％，前五個月賣破千億元、年增15％，保險局分析，主要是市場預期聯準會將降息，資金回流利變型保單，尤其是美元利變型保單。

●EMS大廠積極布局泰國產能，金寶四座泰國新廠已建設完畢，法人預期泰國廠新產能明年將會有顯著貢獻，未來泰國產能將高於5成，且2026年、2027年泰國廠的產能有機會滿載；英業達則在去年底宣布斥資約47億元在泰國興建伺服器組裝產線，27日公告因應工程建設需求，追加工程款泰銖8.2億元（約新台幣8億元），總預算增加為不超過泰銖60.6億元（約新台幣60億元）。

●遠傳7月10日除息，30日股價上攻收在86.5元，順利完成填息，合計前後只花了13個交易日，創2016年以來最短，成為今年電信三雄中最早完成填息的電信公司。

●遠傳總經理井琪30日親自帶隊，子公司博弘正式申請興櫃轉上櫃，看好博弘雲端從台灣拓展至海外市場，營運動能強勁，未來將再朝上市邁進。

●雙鴻水冷擴產加緊馬力，泰國廠預訂今年第三季底完成建置，讓下半年水冷板產能出現倍增機率大增，也讓原估的水冷營收占比5％～10％略嫌保守，預期第二季財報出爐後，雙鴻全年水冷營收占比即會正式宣布調高，估有望調高至逾一成。

●砷化鎵大廠穩懋30日舉行法說會，展望第三季，總管理處總經理陳舜平預期，第三季iOS陣營延續拉貨動能，然大陸市場經歷去年下半年以來強力拉貨後，本季需求趨緩，預估本季營收恐季減high single digit百分比（約6％～9％），產能利用率微幅衰退，但表現仍會優於去年，單季毛利率則將維持mid-twenties（24％～26％）水準。

●奧運高爾夫球賽將從8月1日開打，復盛、明安、大田和鉅明等高球桿頭代工四雄，下游客戶各有品牌代言人下場競技，值此高球桿頭傳統淡季，可望提振各國的高球運動，促進球具銷售，帶動高球桿頭代工四雄營收。

●瑞昱（2379）30日召開法說會，第二季繳出不俗成績，雙率雙升下，單季每股稅後純益（EPS）8.55元，寫八季以來新高。瑞昱副總黃依瑋指出，受惠今年各項大型運動賽事激勵，第二季電視相關晶片動能佳，第三季在乙太網路、Wi-Fi 7等新應用加持下，傳統旺季仍值得期待；尤其在網路交換器，打入印度等新市場，為營運動能增溫。

●測試介面廠中華精測（6510）公布第二季稅後純益0.67億元、較上季獲利大增逾3.78倍，每股稅後純益（EPS）2.04元，該公司表示，受惠智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）等測試介面需求增溫推升第二季營運表現，下半年在AI相關需求帶動下，公司仍正面看後市營運展望。

●台股歷經逾2,000點大回檔，AI指標股反倒跌出投資價值！摩根士丹利證券升評伺服器供應鏈大將緯穎（6669），將推測合理股價升至2,600元，同時，全面調高散熱族群指標股雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、台達電（2308）股價預期，其中奇鋐同時獲得升評。

●巴黎奧運展開全球關注，並可望帶動運動用品相關供應鏈銷售成長，法人看好全球健身器材市場穩定成長、疫後高爾夫球具銷售快速回溫、自行車業績展望轉佳、國際運動服飾銷售見曙光等利多，同步帶動台廠奧運概念股，如成衣紡織、鞋類製銷、自行車、運動健身等四大族群後市看好，波力-KY在30日續漲6.86％、巨大（9921）收紅1.56％，還有美利達（9914）、復盛應用（6670）等均上漲。

●大盤30日探低之後走高翻紅，營建類股則成為盤面最強勢抗震族群，營建指數終場收690點，創歷史收盤新高，其中，京城（2524）、潤弘（2597）雙雙攻上歷史新高，海悅（2348）、綠意（2596）、達麗（6177）也上演除權息秀，穩健表態。法人指出，營建族群股價波動度較高，操作上需關注指數走勢、量能與技術面等兩大要點。

●國巨（2327）公布第二季財報，單季EPS以13.02元登11季新高紀錄，累計上半年獲利突破百億，年增28.1％，EPS達24.04元，在電子業可望名列前茅；由於國巨的存貨周轉天數已從第一季的130天降至120天，因應未來需求，國巨第三季將提升標準品稼動率，建立安全庫存。

●封測大廠力成（6239）上半年稅後純益44.2億元，較去年大幅成長39.8％，每股稅後純益（EPS）4.77元。執行長謝永達表示，今年下半年西安廠將不再有營收貢獻，但在AI與HPC驅動記憶體和邏輯晶片需求同步增溫下，西安廠對力成的影響並不大，力成集團下半年營運看佳，且今年業績可較去年成長。

●智原（3035）總經理王國雍30日於法說會上表示，歷經轉型發酵，智原已準備好了，有信心迎來成長；第三季營收將有雙位數成長，三大業務皆會增長。王國雍強調，所有環節皆已打通，上半年積極進行併購、籌資，並採取多元晶圓代工策略，先進製程正式切入12奈米，更與英特爾、三星，掌握先進封裝關鍵資源；從IP設計到整合製造，智原提供一條龍服務，瞄準利基市場新藍海。

●中光電（5371）舉行法說會，總經理林惠姿表示，第三季大尺寸電視和筆電需求成長、且OLED模組成長大，預估節能產品出貨將較第二季增長。影像產品進入傳統旺季，預估第三季出貨季增1成，不過今年大型運動賽事助長效益不如預期，中光電影像產品出貨年成長率從2成下修至1成。

●旺宏（2337）30日舉行線上法說，總經理盧志遠指出，近來3C產品需求回升，車用及工業需求雖仍疲軟，但預期為短期現象，NOR、ROM、NAND及代工四大產品線將全面好轉，下半年表現有望優於上半年。他對後市抱持樂觀態度，公司營運將一季比一季好；目標是恢復過往上半年和下半年，約4比6營收路徑。

●裕日車（2227）受惠缺車狀況緩解，加上中國大陸轉投資業績好轉，本業業外皆爭氣好轉，上半年稅後純益9.82億元，較去年同期大幅成長90.68％，每股稅後純益（EPS）3.27元。

●中華車（2204）因受到去年認列新安東京迴轉利益約5億元，墊高比較基期影響，今年上半年營收238.86億元，雖較去年同期成長29.24％，但稅後純益24.57億元、年減18.8％，EPS為4.5元，不過代表本業表現的營業利益15.8億元，仍較去年同期成長24.02％。

●華新（1605）30日宣布，台南鹽水不銹鋼廠因颱風淹水，部分設備停產檢修兩周，恐影響7月底至8月上旬不銹鋼事業出貨及營收，8月不銹鋼盤價採取與客戶個別議價。與市場預期英國倫敦金屬交易所（LME）鎳3個月期貨及現貨行情跌破1.6萬美元，調降8月盤價有落差。（中性看待）

●機構調查報告指出，東南亞醫療手套產能在下半年繼續充滿利多，加上美國對中國大陸的關稅制裁力度有進一步擴大可能，市場看好，供應東協手套廠乳膠雙雄南帝（2108）、申豐（6582）有望持續受益。

●力麗店（5364）創造新的營收管道，6月董事會決議通過轉投資愷森能源，成為力麗觀光合併子公司，且將愷森能源納入合併報表。日前力麗觀光代愷森能源公告決議投資愷蘭電力，總投資金額3.6億元，預計取得40％股權，此投資意味力麗觀光正式跨儲能事業。

●國內咖啡業競爭激烈，路易莎（2758）、多那之（7756）等本土咖啡品牌也積極進軍資本市場，多那之預計8月1日以每股68元登錄興櫃，稍早撤回上櫃申請的路易莎，改明年遞件。

●台股跌跌不休，八大公股券商30日趁台股跌破前低後，再加碼67.19億元，累計連12日買超955億元，其中，光是買超權王台積電（2330）就高達309億元，重金佈署穩盤，另也加碼重量級權值股，順利將台股拉升翻紅。

●台股連兩周大跌，具有避險功能的反向ETF-元大台灣50反1（00632R）30日收3.49元雖小跌0.29％，據統，近5日來外資累計已加碼108,983張，進一步統計，外資連8日買超T50反1共高達12.12萬張。

●打入台積電建廠供應鏈，環泥（1104）對鳳山及楠梓廠都有供貨。國產建材（2504）共有新竹、台中、台南、高雄等四大區域，供應台積電建廠所需預拌混凝土。市場指出，由於台積電多使用單價較高的高強度預拌混凝土，環泥、國產建材預拌混凝土事業今年獲利能力可望提升，預期營業毛利率比去年至少再增1個百分點以上。

●眼看全台房市買氣火熱，豐謙建設（5523）第三季將在台中市一口氣推出兩個換屋型預售新案，包括北屯區14期仁平段「豐謙HOME＋」、南屯區單元五重劃區「豐謙植得」，總銷合計達58億元，「豐謙HOME＋」7月開賣，產品規劃三房，每坪開價6字頭起，鎖定首換族。

●八貫（1342）公布第二季營運成果，伴隨出貨推進，第二季營收6.2億元，季增1.1％，營業淨利1.42億元，季增16.6％，稅後純益1.38億元，季增11.3％，EPS 1.77元。上半年營收12.33億元，年減1％，營業淨利2.64億元，年減5.2％，但在匯兌利益加持下，稅後純益2.63億元，年增7.2％，EPS 3.36元。（中性看待）

利空因子：

●外界對中國大陸石油需求前景憂慮加劇，抵銷對中東地緣政治風險升溫的不安，國際油價29日挫跌至7周低點，其中布蘭特原油失守每桶80美元大關、西德州原油更下探到75美元左右。為此，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）代表將在8月1日召開線上監督會議，投資者目前正從該會中尋求原油供給的任何指引。

●美銀全球研究（BofA Global Research）29日發布報告指出，美股此波熱潮未來幾個月可能減速，因為由歷史與季節趨勢來看，標普500指數短期面臨回檔的風險持續上揚。

美銀美股與量化策略主管蘇柏曼尼安（Savita Subramanian）領導的策略師團隊報告指出，1936年以來，標普500指數平均每年都會經歷3次5％或更大的下跌幅度，每年都會經歷一次至少10％的修正，「所以我們早就該有一次拉回了」。

●股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）投資公司近日大賣美國銀行持股，三個交易日共賣出逾7.66億美元價值的美銀股票。部分投資專家也推估，巴菲特繼今年第一季大舉拋售蘋果1.16億股後，第二季可能再減碼至少1億股。

●大陸第二季GDP增速表現遜於預期，加上官方頻頻推出的刺激政策效果有限，花旗最新報告將大陸2024年GDP增長預測從原先的5％下調至4.8％，並預計2025年大陸經濟增速約4.5％。花旗認為，大陸經濟信心仍低迷，消費和私人投資可能保持疲軟。

●中碳（1723）董事會30日通過第二季財報，單季營收20.29億元，年減11.51％，每股稅前盈餘1.49元，上半年營收37.58億元，年減17.66％，上半年EPS 2.68元，年減22.99％。

●中磊電子（5388）30日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，中磊上半年稅後純益12.2億元，年增18.1％，上半年每股稅後純益（EPS）4.19元，展望後市，王煒表示，在新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、Wi-Fi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備出貨看好下，下半年營運動能穩健，明年上半年市況可望較顯著回升。

●市場傳言，輝達（NVIDIA）GeForce RTX40系列在8月將短暫限制供應，主要是受到某批記憶體模組不合格並重新生產之故，RTX4070和RTX4090恐將有供貨吃緊問題。

●興櫃電芯廠有量科技（5233）公告，接獲主辦輔導推薦券商中信證券、及協辦富邦證券通知，雙雙辭任輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。有量恐將被迫終止興櫃。

●MCU廠盛群（6202）30日舉行法說會，盛群總經理蔡榮宗指出，終端消費力道不夠火熱，第三季在手訂單雖見成長，但市場價格競爭激烈，亦影響毛利，盛群單季虧轉盈要「拚」。盛群第二季虧損呈現收斂，每股虧損0.15元，累計上半年虧損0.35元，主要是受 到毛利及產品單價下滑影響。