巴黎奧運》「為大賽而生」「麟洋」跨屆奧運8連勝

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【中時 毛琬婷 、 杜宜諳】2024巴黎奧運羽球男雙小組賽，中華隊「黃金男雙」李洋／王齊麟在第3場小組賽直落2擊退美國組合邱愷翔／約書亞·袁，晉級8強態勢看好，兩人強調不去算小組對戰晉級狀況，盡力迎下每一場比賽。

王齊麟說道：「今天打起來特別緊張，因為今天對手非常侵略性，沒有包袱去跟我們做對戰，對我來講打起來比較綁手綁腳，還是希望可以拿下這場比賽。」李洋則說：「大家對這組美國隊男雙印象不深，但他們其實蠻強的，而且邱愷翔巴黎奧運有男雙跟混雙，是打最多場的選手，所以狀況越來越好、打起來蠻有侵略性，而且他們之前也有在土銀練過，實力真的不容小覷。」

雖然3連勝到手，李洋和王齊麟說：「我們真的不敢確定，頂多就是大概8成左右確定8強，因為5隊同組真的很難算，就交給大家去計算，我們想辦法贏球就好。」

上屆東京奧運「麟洋」小組賽首場落敗後一路連勝到奪金，加上巴黎奧運小組賽目前3連勝，目前在奧運跨屆8連勝，獲網友稱讚是「為大賽而生，」王齊麟回應：「謝謝大家關注，我希望自己不管奧運或一般公開賽都可以好好發揮，李洋強調，場上沒有在天天過年，不去想之前多巔峰，現在就是要把每一步做好，會是更適合他和搭檔王齊麟，兩人努力把平常訓練的內容發揮出來，「如果有幸晉級到8強，希望可以維持下去。」

小組賽最後一場對手是中國大陸劉雨辰/歐烜屹，其中劉雨辰東京奧運和李俊慧搭配，在金牌戰不敵李洋／王齊麟，這次另類重演奧運金牌戰，「麟洋」兩人認為不去想太多，專注在自己技、戰術發揮。