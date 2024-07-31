巴黎奧運》東奧銅牌黃筱雯 激戰頭號種子飲恨落敗無緣八強

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【中時 黃邱倫】在2020年東京奧運奪得銅牌，為台灣拳壇寫下歷史的黃筱雯，今天在巴黎奧運54公斤量級挑戰賽會頭號種子、保加利亞名將佩洛娃，雙方激戰三回合，黃筱雯1比4飲恨落敗，無緣闖進8強。

現年26歲黃筱雯，不僅是東京奧運銅牌得主，還是2019年烏蘭烏德和2023年新德里世界錦標賽金牌，雖然去年杭州亞運8強賽敗給中國大陸好手常園，但美國《運動畫刊》預測黃筱雯在這次巴黎奧運能夠奪金，也是中華代表隊唯一的金牌，而黃筱雯首戰就以5比0輕鬆擊敗蒙地內哥羅選手葛伊珂維琪，順利晉級16強。

今天與黃筱雯交手的佩洛娃，擁有2面歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍。正式比賽鐘聲響起，黃筱雯有著身高與臂長的優勢，第一回合多次拉開兩人之間的距離發揮優勢，多次以直拳和刺拳擊中對手頭部，可惜5位裁判4人給了佩洛娃10分，第一回合輸得很可惜。

第二回合，落後的黃筱雯不斷強攻，不論是出拳次數或是命中數都占上優勢，而且將對手壓迫至邊線與四角，得到四位裁判滿分。

決勝第三回合，雙方數次仰攻，黃筱雯在剩下1分05秒將對手的牙套擊落，這一擊相關重要，可惜最後16秒被對手踩到腳而跌倒，但場上裁判卻認為黃筱雯是被擊中而進入讀秒，因此第三回合五位裁判都判定佩洛娃勝出，最終黃筱雯1比4飲恨落敗。