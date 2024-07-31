巴黎奧運》「蝶王」王冠閎休息室開箱 能治療、妝髮還可貼牙鑽

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【中時 林欣儀】有「台灣蝶王」之稱的王冠閎，今（30）日在巴黎奧運200公尺蝶式預賽繳出1分55秒32成績，以分組第3名挺進準決賽，並將在明（31）日凌晨2點44分進行的準決賽。在比賽前夕，身為NIKE首位簽約運動員可能會去NIKE在奧運期間打造的「Nike運動員之家」休息備戰，這個運動員之家包含物理治療和恢復服務、和家人的放鬆空間，甚至還有理髮、美妝、美甲和貼牙鑽等服務！

NIKE運動員之家，以白色、綠色作為整體空間的主色調，在細節處點綴金色，整體視覺明亮不失奢華，在椅子、抱枕、桌子上則有品牌Swoosh標誌，以及綠植使整體空間更加適合運動員們放鬆，這是NIKE在巴黎奧運期間所打造的多功能空間，提供品牌旗下運動員幾乎所有需求，而台灣除了王冠閎之外， 拳擊選手黃筱雯、霹靂舞選手孫振也同樣是簽約運動員。

在這個運動員之家裡，有品牌打造的運動研究實驗室，提供物理治療和恢復服務，另外也有提供理髮、美妝、美甲和貼牙鑽預約供選手們在此打理造型，還有專門的服裝服務，幫助選手們在有需要的時候及時修改、調整賽事服裝。同時也有和家人放鬆、用餐、慶祝同樂的場所。

另外還有品牌最新的AI工具，運動員可以透過平板輸入關鍵字，立即獲得一對一客製化的圖案，選擇後可以現場印製在Nike服裝上，這只需要幾分鐘即可完成。