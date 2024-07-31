巴黎奧運》黃筱雯被踩腳「滑倒變擊中」落敗 不滿關鍵誤判

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【中時 毛琬婷】力拚連2屆奧運奪牌的黃筱雯今天在巴黎奧運女子54公斤級以1比4不敵賽會頭號種子、保加利亞名將佩洛娃，無緣挺進8強，賽後她強忍淚水說著沒關係，但她認為，第三回合滑倒後被讀秒對判決很大，「下次更知道遇到這樣的對手要更自信一點。」

黃筱雯首戰就以5比0輕鬆擊敗蒙地內哥羅選手葛伊珂維琪、挺進16強，今天面對賽會頭號種子，第一回合陷入落後，但她很快調整過來，將比數扳平，決勝第三回合黃筱雯一度把對手牙套擊落，但在最後16秒時被對手踩到腳滑倒，但場上裁判卻認為是被擊中進入讀秒。

「是踩到，我有跟裁判說是踩到，他還說It’s OK，什麼OK，印象分數都被人家抓去了。」黃筱雯賽後對於這次判決十分不滿，果然最後一回合5位裁判都判定佩洛娃勝出，最終黃筱雯1比4飲恨落敗。

黃筱雯認為，前兩回合自己都有把教練指示做出來，可能對方是頭號種子，大會裁判對她印象較深，加上她在場上如果認為有打到對手就會舉手振臂、展現氣勢，「可能裁判就喜歡她這樣自信的展現。」

賽前被美國《運動畫刊》預估能夠奪金，黃筱雯對自己也很有信心，沒想到止步16強，她淚水在眼眶打轉但強忍不落下，「跟她沒有差很多，應該可以贏的......，可能自己沒那麼強勢，下次知道遇到這樣的對手要更自信一點。」

教練劉宗泰也不理解最後10幾秒時的那次讀秒判決，整個分數認定對黃筱雯不利，「真的非常可惜，筱雯前面掌握的不錯，也準備很久，這場是很有機會拿下來的，未來只要她不放棄，接下來再遇到這個對手一定沒問題。」

拳擊在國際上就是因為評分、禁藥等問題數度被提出要被踢出五環賽場，今天黃筱雯也因為裁判誤判最後導致落敗，劉宗泰說：「整個判決都沒有抗議機制，這是拳擊一直被詬病的地方，所以真的很可惜，這場比賽真的非常接近，觀眾應該也看得出來這一拳不是被擊倒。」

雖然無緣連續2屆奧運為中華隊奪下獎牌，劉宗泰希望黃筱雯不要放棄，「今天這場她打的很有競爭力，也還沒有到退休的時候，她的實力在世界各國還是很有機會，希望大家能夠多鼓勵她。」