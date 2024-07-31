巴黎奧運》湯智鈞不敵上屆金牌 中華男子隊3人都止步32強

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【中時 李弘斌】巴黎奧運射箭男子個人賽，中華隊「湯包」湯智鈞首戰4局12箭中有9支滿分，以7比1淘汰印尼的潘傑斯圖（Arif PANGESTU）。可惜次役遇上東京奧運個人金牌、土耳其神箭手加佐茲（Mete GAZOZ），對手有兩局滿靶30分，湯包雖在第3局奮力扳回一城，仍以2比6遭到淘汰，中華男子隊3人都在個人賽32強止步。

一如林子翔在32強碰上南韓「大魔王」湯優鎮，湯智鈞也在第2輪遭遇強敵，加佐茲不僅是奧運金牌衛冕者，也是去年柏林世錦賽金牌得主。開賽後加佐茲連續射出4支滿分箭，湯智鈞首局只是第3箭沒有滿分，就以29比30讓出。

次局湯智鈞連3支9分箭，再以27比28不敵加佐茲。第3局加佐茲連3支9分箭，讓湯智鈞以28比27扳回一城，追成2比4。可惜第4局先射的湯包飆出兩支10分箭後，加佐茲也回準連續命中靶心，第3箭湯包9分仍算水準之作，加佐茲卻穩穩射出滿分箭，再次單局30分帶走勝利。

湯智鈞上屆除了是男團賽摘銀的成員，個人賽也在8強氣走湯優鎮，可惜最後以一步之差未能奪牌，本屆則已結束所有賽事。中華射箭男子隊剩下戴宇軒還有搭檔雷千瑩的混雙賽，但16強就要碰上南韓金優鎮／林是見的男女大魔王組合。