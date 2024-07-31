巴黎奧運》大陸組合勝日本 麟洋配4種情況能晉級8強

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【中時 李弘斌】寶島「黃金男雙」李洋、王齊麟30日在巴黎奧運羽球小組賽拿下3連勝，卻還沒確定晉級8強，由於晚間中國大陸的劉雨辰／歐烜屹以22比20、21比18擊敗日本的保木卓朗／小林優吾，明天仍可能出現麟洋與大陸、丹麥組合同為3勝1敗的情況，需比較得失局數才能決定兩張8強門票誰屬。所幸只要明天日本贏丹麥，或麟洋不要直落2輸給大陸組合，都能搭上8強列車。

麟洋配在以下4種情況都能晉級8強：

一、日本贏丹麥，麟洋D組第1

二、丹麥贏日本，麟洋勝大陸拿分組第1，丹麥第2

三、丹麥2-0贏日本，麟洋1-2負陸，丹麥D組第1、麟洋D組第2

四、丹麥2-1贏日本，麟洋1-2負陸，丹麥、麟洋得失局同為+4，雙雙晉8，比較總得失分決定1、2名

目前麟洋在D組以3勝0敗暫居第1，劉雨辰／歐烜屹、丹麥阿斯卓普（Kim Astrup）／拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）2勝1敗居次，保木卓朗／小林優吾1勝2敗，美國組合4連敗先遭淘汰。

明天丹麥、日本組合先交鋒，麟洋隨後對陣劉雨辰／歐烜屹。如果日本組合獲勝，麟洋就篤定以D組第1出線，留下另外3組搶1席8強；如果丹麥組合獲勝，麟洋擊敗大陸組合仍是分組第1，輸球就會形成8強門票3搶2局勢。

按照世界羽聯（BWF）的競賽規則，小組賽若3隊以上勝場相同，將依序比較得失局數和總得失分，麟洋目前得失局數＋5，對比目前＋3的丹麥與＋2的大陸組合仍有優勢，使得明對大陸組合只要能拿下1局，即使落敗也篤定有分組前2，確保8強席位。