巴黎奧運》對手退賽 謝淑薇女雙晉級8強平個人最佳

【中時 陳筱琳】巴黎奧運網球項目，中華隊女雙組合謝淑薇／曹家宜因為16強賽烏克蘭對手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）／雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska）退賽，謝曹組合直接晉級8強，謝淑薇也追平個人在2012倫敦奧運女雙8強的最佳紀錄。

這場比賽謝淑薇／曹嘉宜的對手烏克蘭柯絲堤雅克同日才經歷女單16強一場將近3個小時的激戰，以2比1盤數力克希臘莎卡芮（Maria Sakkari），只能無奈放棄雙打，曹家宜表示：「我們很遺憾對手經過一場單打膠著的比賽後獲勝，希望她很快能恢復準備好之後的比賽。」

謝淑薇和曹家宜透露，大約巴黎時間下午2點就到球場準備，兩人也都是準備好隨時上場，謝淑薇補充：「打第3輪、第4輪、第5輪都是會有可能很快或很慢，例如打其他比賽，有可能晚上打11點結束了，到晚上12點才能吃晚餐。網球比賽就是會因為賽程、氣候常有調整，有時會準備很快或很慢。」

巴黎經過開幕典禮當天下雨的溼冷天氣，這幾天都是豔陽高照，氣溫也節節升高，長時間住在法國巴黎，且家離羅蘭加洛斯部會太遠的謝淑薇笑說：「法國人通常8月這個時間會去度假，當時知道這時候要辦奧運，我心想：『嗯，好吧！我忍完這個禮拜就要找個地方去躲一下。不過我個人對於這樣的天氣是還好，因為我平常練習也是很熱的時間，之前我也是打單打的選手。所以在炎熱的氣候下打兩、三個小時算是輕鬆。」

這次奧運晉級到8強，謝淑薇追平個人奧運女雙最佳成績，她說：「對於這個成績沒有特別想法，因為還是要準備下一場比賽，今天就算對手棄賽，看我們裝扮就是準備好熱身、打今天對手，下一場就看對手是誰再做調整。」