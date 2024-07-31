7／31群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）.就業市場降溫

●JOLTS職缺緩步走低

●消費信心改善，但就業市場展望反而不佳

●企業財報狀況其實不好

●等待重量級企業財報

美國JOLTS職缺–緩步走低

●美國上個月職位空缺數高於預期，5月份數據被向上修正。六月職缺總數的上行意外可以追溯到對過去數據的修正—儘管月度下降仍基本符合市場的預期；市場認為未來幾個月職缺將穩定在800萬左右。勞動市場的鬆動在辭職率和工人的態度上更為明顯。

美國JOLTS職缺

●未來幾個月勞動力市場流失的減少將緩解潛在的薪資壓力。

美國消費者信心–微幅改善

●由於經濟和勞動力市場前景改善，美國7月消費者信心上升。7月消費者信心的小幅改善是由對短期商業狀況的預期所推動的。但消費者對目前勞動市場狀況的評估惡化，認為就業機會充足的受訪者明顯減少。

美國消費者信心–預期指數好轉

●衡量未來六個月展望的預期指標攀升至78.2，為1月份以來的最高水平。

美國消費者信心–魔鬼藏在細節裡

●消費者態度顯示失業率即將上升。

美國FHFA房價指數

●5月FHFA房價指標保持穩定，上個月修正後上漲0.3％。

●標普Luke表示，標普CoreLogicCase-Shiller房價指數今年迄今已上漲4.1％，是兩年來最快的開局。

歐元區第二季GDP

●歐盟統計局周二（7/30日）公布的最新數據顯示，2024年第2季歐元區經濟成長超乎預期。德國第2季意外萎縮0.1％，低於預期的成長0.1％；拉脫維亞、瑞典和匈牙利是另外三個出現經濟收縮的國家。第2季愛爾蘭GDP成長率最高，為1.2％；法國GDP成長率為0.3％。

●由於歐洲央行一直關注強勁的服務業通膨，最新的GDP數據不太可能顯著影響歐洲央行的行動進程，但市場仍然認為歐洲央行將在9月份再次降息25個基點。

●7月份的PMI調查顯示，2024年第三季度初GDP成長可能在放緩。德國的經濟狀況是歐元區經濟疲軟的根源所在。

道瓊

●等待科技巨擘財報、聯準會決議、重要經濟數據

●美股四大指數表現分歧

小結：

●等待聯準會決議，留心利多實現

●企業財報影響個股大，影響市場也不小

●市場心態不如之前樂觀

（2）.台股：開心只有一天？

●台股周一大跌，週二開低走高

●賣壓消化完了嗎？

●外資的現貨操作與期貨空單

●美科技股週二晚又鳥了，台股週三挑戰依舊

台股大盤日線

●大盤跳空開低，對個股衝擊非常大；11點後出現拉抬，終場收漲，但收盤價還是沒有越過季線

●指數、指標還在等待轉折；週二的上漲還不夠力

新台幣三個月日線

●等待一：外資的賣超減少

●等待二：聯準會暗示9月降息

小結：

●台股整理可能還要繼續

●籌碼面洗得還不夠徹底

●美股負面影響偏大

●空單可能賺錢，現金不會下跌

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。