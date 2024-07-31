巴黎奧運》林昀儒領軍 我單打3人晉16強

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中國時報 毛琬婷】巴黎奧運桌球單打項目，中華隊從台北時間30日凌晨起女單鄭怡靜、男單高承睿及男單林昀儒接力出賽，壓軸的林昀儒更以直落4輕取克羅埃西亞選手賈西納，3人都順利抵達16強。

林昀儒32強賽第1局打得對手潰不成軍，11比4輕鬆收下，不過第2局起連3局都遇到落後考驗，林昀儒發揮「沉默殺手」的功力，一一克服考驗收下局數，其中第4局林昀儒在中段追平，接下來場上節奏都在他掌握中，連破對手發球分後林昀儒連得6分，10比6擁有4個賽末點，小林成功拉吊造成賈西納攻擊失誤，順利直落4局闖關成功。

林昀儒獲勝後，要和斯洛維尼亞約基奇、英國皮契福德之間的勝方爭奪8強，林昀儒認為兩人都不好打，其中皮契福德去年才輸過，他會再觀看對手比賽狀況來調整、準備。

高承睿在師父莊智淵坐鎮教練席的加持下，克服第1局被裁判認為發球準備動作過久給予黃牌的插曲，僅花38分鐘便以4比1淘汰羅馬尼亞選手約內斯庫，16強預料會碰上大會第1種子、中國大陸好手王楚欽。

高承睿認為，奧運相對來說對王楚欽可能壓力大點，自己會抱持學習心態一分一分打，也透過單打賽程為後面團體賽做好暖身。鄭怡靜的下一輪對手則是世界排名第48的波蘭女將芭約兒，將是兩人生涯首度過招。