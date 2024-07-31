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巴黎奧運》戴宇軒加射飲恨 林子翔負大魔王

  • 中國時報

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【中國時報 李弘斌】巴黎奧運男子射箭個人賽30日登場，中華隊21歲小將戴宇軒打先鋒，首戰以6比0淘汰芬蘭老將特柯聶米，可惜次役與地主好手奇羅以5比5打入一箭定生死的加射局，先上場的戴宇軒卻射出8分箭，讓奇羅穩穩的以10分箭勝出。戴宇軒個人賽止步32強，不過與雷千瑩的混雙還要在16強對陣強敵南韓。

稍後出賽的林子翔先以6比2淘汰西班牙對手阿查岡札勒斯，不過32強賽就碰上南韓「大魔王」金優鎮，對手在3局比賽除了1支9分箭，其餘8支都是10分滿分箭，讓林子翔以0比6敗北，無緣16強。

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