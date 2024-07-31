巴黎奧運》跨盤連掉9局 雙詹女雙止步首輪

【中時 陳筱琳】原本27日要進行卻天氣或賽程調整等候數日才上場的中華隊網球女雙組合詹詠然／詹皓晴，台北時間31日終於等到巴黎奧運女雙首場賽事，可惜4比6、0比6不敵上屆東京奧運金牌，也是曾拿過大滿貫女雙冠軍捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova），止步32強。

對於比賽賽程延誤也改球場，詹詠然回應：「沒有怎麼想。雖然以為昨天、前天會打，但是就沒上賽場，我們也沒有辦法改變任何事情，只能接受大會安排。當然對手也有單打比賽，所以不是我們可以控制，就是盡量在3天內做好1天有1天的備戰。」

談到比賽從一開始對手的發球局逼出過7個破發點卻沒能破發，到第1盤後段跨第2盤連丟9局，詹詠然分析：「一開始下去可能她們兩個也很久沒有跟我們打了，對我們稍微陌生。一上去我們比較主動，只是很可惜關鍵分她們發球落點蠻好的，前排cover範圍大，一開始很可惜沒趁那時把比數拉開，如果可以多破1局或2局，其實第1盤會有很大改變。第2盤對手在戰術上掌握更好更主動一些，相對比賽就有點被拉開。」

詹詠然因為身體狀況休息了10個月才回到球場，可能也是自己最後一次奧運，她說：「止步首輪對我來講可能也不是太大遺憾，因為前10個月不知道自己什麼時候才能再比賽。今天能回到賽場上享受比賽的感覺，我覺得很幸運、很幸福，覺得已經是夢想成真。」

由於今年奧運在歐洲國家舉辦，現場不少捷克球迷大力聲援，詹詠然也有聽到台灣球迷為她和妹妹詹皓晴加油，「這是我很感動的地方，如果我的中華隊生涯就此結束，我也覺得沒有什麼好遺憾的了，因為網球就是如此，輸或贏都是一部分。接下來職業賽還是會打，可能不會像以前密集，就看身體狀況，能夠享受多久就享受多久。」