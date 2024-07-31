《金融》外幣保單前5月買氣小增5% 占比失守4成關

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2024年前5月外幣保單新契約保費1140.52億元、年增5％，主要受惠澳幣保單買氣強彈拉抬，美元保單轉為小幅衰退、人民幣保單買氣續疲，占整體新契約保費比重續降至39.15％，續創2019年以來近5年同期低。

金管會統計，前5月外幣保單新契約保費1199.32億元，較去年同期1140.52億元增加5％，但幅度較前4月7％略降。其中，投資型保單184.67億元、年減達28％，幅度較前4月略增。傳統型保單1014.65億元、年增15％，但幅度較前4月17％續降。

以幣別觀察，美元保單前5月新契約保費36.4億美元，較去年同期36.86億元小減1％，較前4月小增2％轉衰。其中，投資型美元保單4.82億美元、年減達39％，幅度較前4月略增。傳統型美元保單31.58億美元、年增9％，幅度亦較前4月12％續衰退。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、安聯、新光人壽，傳統型外幣保單為富邦、國泰、南山人壽。其中，投資型美元保單為國泰、安聯、富邦人壽，傳統型美元保單為富邦、國泰、南山人壽。

澳幣保單前5月新契約保費1.76億澳元，較去年同期0.52億澳元跳增達2.38倍，幅度較前4月1.84倍再躍進。其中，投資型澳幣保單1.28億澳元、年增達2.28倍，幅度較前4月1.95倍續增，傳統型澳幣保單0.48億澳元、年增達2.69倍，幅度亦較前4月1.56倍續揚。

人民幣保單前5月新契約保費約0.4億人民幣，較去年同期0.53億人民幣減少25％，衰退幅度較前4月略增。其中，投資型人民幣保單0.31億人民幣、年減達30％，衰退幅度較前4月略增，傳統型人民幣保單0.09億人民幣，持平去年同期。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為新光、安聯、國泰人壽，傳統型澳幣保單為凱基、國泰、新光人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、法國巴黎人壽，傳統型人民幣保單為台灣、保誠、凱基人壽。

保險局主秘古坤榮分析，投資型美元保單買氣下滑，主因市場評估聯準會目前仍將基準利率維持高檔、美債價格維持低檔，使資金因而轉向高利率美債，無法提振消費者對投資型美元保單購買動力。

而美元傳統型保單買氣仍維持成長態勢，古坤榮認為，主因市場預期聯準會下半年可能啟動降息，使資金有望回流至利變型美元保單，壽險業看準時機推出新商品，先行搶攻利變型美元保單商機，進而提振消費者購買意願。

而澳幣保單在投資人看好經濟將好轉、澳幣保單責準利率調升下，無論是投資型或傳統型保單買氣均見顯著升溫。人民幣保單無論是投資型或傳統型買氣持續疲弱，在三類外幣保單中唯一持續衰退者，推測可能仍受中國大陸經濟狀況不佳影響。