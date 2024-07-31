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巴黎奧運》31日兩團大將出戰 吳詩儀拚4強 李洋王齊麟戴資穎輪番上場

  • 中國時報
戴資穎今迎戰伊瑟儂，若勝就能直接晉級8強。圖／本報資料照片
戴資穎今迎戰伊瑟儂，若勝就能直接晉級8強。圖／本報資料照片

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【中國時報 黃邱倫】尋求本屆巴黎奧運首面獎牌的中華隊，31日將有兩大軍團出征，「羽」家軍由「黃金男雙」李洋／王齊麟打先鋒，戴資穎和周天成雙主將跟上，力拚在分組預賽脫穎而出；甘家葳以及吳詩儀「拳」力以赴，尤其是吳詩儀只要在這場8強賽勝出，就能確保幫助中華隊奪得首面獎牌。

中華隊今日率先登場的是傍晚5時48分、首次站上奧運殿堂的「阿甘」甘家葳，他一路從陪練員到杭州亞運奪銀，開創了屬於自己的拳壇傳奇。今在男子71公斤量級挑戰2021年世錦賽銀牌美國選手奧馬里瓊斯。

順利闖過首輪的吳詩儀，16強賽奈及利亞選手未能通過禁藥檢測，兵不血刃晉級8強，今晚11時38分將在女子60公斤量級迎戰去年泛美運動會銅牌得主厄瓜多選手艾絲皮諾薩，只要能拿下此勝敲開4強大門，就能提前確保拿下一面獎牌。

上屆東京奧運倒吃甘蔗勇奪男雙金牌的李洋／王齊麟，本屆奧運籤運不佳位列「死亡之組」，不過兩人狀態奇佳，首戰就直落2擊敗日本組合小林優吾／保木卓朗，次役又斬殺世界排名第2的丹麥拉斯姆森／阿斯卓普，今晚8時將遭遇大陸強敵劉雨辰／歐烜屹，此役若勝就能以分組第1晉級8強。

東奧銀牌戴資穎，預計在晚上8時50分迎戰好友兼宿敵、泰國名將伊瑟儂，兩人過去交手多達35次，小戴握有20勝15敗的對戰優勢，此戰對小戴相當關鍵，若勝就能直接晉級8強。

周天成首戰擊敗同樣是抗癌鬥士的墨西哥選手加里多，今晚9時40分對戰香港選手李卓耀，雙方實力有段差距，如無意外周天成可望輕騎過關。

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