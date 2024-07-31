超微資料中心營收翻倍、上調MI300銷售展望 盤後猛升7％

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美國晶片巨擘超微（AMD）於30日公布上季業績，營收和獲利均優於預期，尤其資料中心的營收連續兩季創下新高，表現亮眼，本季展望亦佳，帶動盤後股價勁揚逾7％。

根據超微公布的數據，截至6月底為止的第二季營收為58.35億美元，年增9％、季增7％，優於市場預期的57.3億美元；調整後每股盈餘（EPS）為69美分，略優於市場預期的68美分，較去年同期成長19％、較上季成長11％。

值得一提的是，由於Instinct GPU出貨量急劇增長，資料中心營收連續兩季創下歷史新高，年增幅達115％，營收為28.34億美元，優於預期的27.5億元，MI300晶片收入超過10億美元，亦高於預期。

超微管理層在財報聲明中亦強調人工智慧（AI）對當前和未來成長的貢獻，執行長蘇姿丰指出，在資料中心的營收推動之下，該公司第二季實現了強勁的營收和獲利成長，展望未來，AI持續加速發展，在Instinct、EPYC和Ryzen處理器需求的帶動下，超微今年下半年有望實現強勁的成長。

該公司預估本季營收落在64億至70億美元，區間中點為67億美元，代表年增約16％、季增約15％，優於分析師預期的66.2億美元。

此外，蘇姿丰在電話會議上表示，今年資料中心GPU的營收預料將超過45億美元，高於該公司4月預測的40億美元。

超微周二收盤下跌0.94％，收在138.44美元，財報公布後，盤後股價勁揚，截至本篇截稿前，漲幅達7.72％，股價來到149.13美元。