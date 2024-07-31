日盛台駿7月31日至8月2日競拍 底價26.09元

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日盛台駿國際租賃（6958）配合上市前公開承銷，對外競價拍賣16,000張，日盛台駿表示，競拍底價26.09元，競拍時間為7月31日至8月2日，8月6日開標；公開申購4,000張，8月8日至12日辦理公開申購，暫訂承銷價30元，8月14日抽籤，暫訂8月20日掛牌。

日盛台駿董事長簡志明表示，企業融資、綠能投融資等新興業務及東協市場的發展，將驅動日盛台駿高速成長；此外，全球升息逐漸進入尾聲，將有利於租賃業降低營運資金成本及提升獲利；另一方面，日盛台駿也藉由持續強化線上作業系統，推動行動辦公，大幅提升營運效能及客戶服務效率。在外部市場需求轉強、升息趨緩，加上內部數位轉型有成的驅動下，法人樂觀看待日盛台駿後續營運動能。

日盛台駿集團員工超過1,300人，事業版圖橫跨台灣、大陸及泰國。轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，目前在台灣有12個營業據點，在中國大陸亦於18個重要城市拓展業務，泰國租賃子公司Infinite Leasing（Thailand）則設立於曼谷。在台灣的核心業務涵蓋車輛分期、企業融資、長期租車以及綠能投融資等；在大陸則專注於設備融資租賃業務；在泰國則以企業融資、車輛分期為主。

日盛台駿2022年年底完成合併後，除致力提升車輛分期與車輛長租業務收益之外，也加速發展企業融資與綠能業務，並持續擴展東協市場，增加營收來源。綠能投融業務包括過橋融資及電廠投資，在綠能投資方面將擴大電廠投資規模經濟，帶來穩定售電收入；在綠能融資方面，目前主要針對太陽能、風能等再生能源項目提供專項融資支持，協助綠能企業快速成長。

日盛台駿表示，該公司2020年至2023年營收年複合成長約18％，2023年已到新台幣106.03億元，2024年上半年日盛台駿營收為新台幣57.71億元，年增15.22％。2020年至2023年合併營業毛利年複合成長28.57％，2024年上半年營收逾57億元年增15％。