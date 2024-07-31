修正壓力未歇 台股早盤下跌百點 這族群成資金避風港

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台股31日早盤再度走跌，指數開盤下跌逾百點，盤中低點來到22,046點，權王台積電（2330）暫報931元，下跌9元，主要權值股中以國巨（2327）上漲逾5％表現最為強勁，另營建相關族群中，海悅（2348）、京城（2524）等大漲半根停板，成為資金避風港。

關注美股表現，道瓊指數上漲203點，收40,743點；NASDAQ指數收17,147點，下跌223點；S＆P 500下跌27點，收5,436點；費城半導體指數收盤4,890點，下跌197點，跌幅3.9％。

投顧法人表示，今年以來大盤上漲多達6,486點，漲幅高達36.1％，僅4月中旬有過約1,592點的修正，時隔3個月再來一次較大的修正波，為過熱的股市降降溫，修正一下技術面的乖離狀態，既是股市運作的常態，也可為未來攻勢再起累積動能。

整體來看，由於今年是AI元年，台股後續仍有不少題材可望陸續發酵，例如輝達執行長黃仁勳預計將出席的8月21日台北國際自動化工業大展、眾所矚目的9月4日國際半導體展，以及循例將於9月發表的蘋果新iPhone，都是未來台股有望借題發揮的利多題材。

法人建議，波段布局者可趁回測支撐打出新的底部型態時分批擇優布局。但就短線而言，由於中東地緣政治恐越演越烈、美國大選不確定性仍高，且近期的套牢籌碼與融資餘額尚需時間沈澱，因此不論是搶跌深反彈，或是非電族群的輪動補漲，皆以短進短出為主，適時見好就收為宜。