首創偶戲電子派對「幻境霹靂 Huan Jing PILI」暑假登場

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全台首創的偶戲電子派對「幻境霹靂 Huan Jing PILI」將於8月23日至24日在松山文創園區四號倉庫舉行。這場活動由霹靂國際多媒體首次跨足電子音樂圈，融合霹靂布袋戲經典場景與電子音樂，打造沉浸式的視覺與聲光饗宴。

此次活動由新媒體藝術團隊XTRUX操刀，透過環繞投影重塑霹靂布袋戲經典場景，結合VJ、燈光設計，帶領觀眾進入霹靂宇宙。現場還有移動式5G沉浸式劇場，提供場外民眾同步體驗部分演出內容。

活動亮點包括超過10組知名藝人及DJ的卡司陣容，其中包括美秀集團、施文彬、DJ狗&陰性Boyz、MONG TONG、LUDU等。特別邀請台語歌王施文彬帶來經典歌曲的電子改編及現場演唱，製作人A.F將霹靂經典歌曲改編成電子音樂版本，選秀節目音樂主理人冠軍NIO也將現身演出。DJ Evie攜手世界樂器大師楊易修，帶來電子與古典融合的演出。

活動時間為兩天，每天超過四小時的派對不間斷，讓觀眾徹底沉浸於音樂與戲劇的世界。現場設有中山餐酒館BAR KŌ，提供特色調酒，讓觀眾在享受演出的同時，度過愉快的派對時光。

「幻境霹靂 Huan Jing PILI」的首屆活動定於2024年8月23日（星期五）和8月24日（星期六）舉行。首日的活動時間為晚上8點至凌晨12點30分，次日的活動時間則為晚上6點至11點10分。活動地點設在台北松山文創園區四號倉庫。購票方式可通過IBON線上購票平台進行（https://ibontw.com/24_PILI）。此外，活動也設有官方Facebook(https://reurl.cc/8vQbVg)和Instagram(https://reurl.cc/OMdRaD)粉絲團頁面，為粉絲提供最新資訊和互動平台。