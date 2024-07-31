豐華生技2024生技展 秀研發成果與代工技術發表會

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全球益生菌解決方案專家豐華生技，專注益生菌研發，產品從菌粉研發製造到ODM全價值鏈垂直整合服務、全製程品質監控，並布局五大洲，成為益生菌領域「工廠到市場的解決方案專家」。此外，受到人口老化已成為人類巨大威脅，豐華生技2024亞洲生技大展，首度發表「從腸道啟動腦、心、肝、腎抗氧化機制-由人體證實研究抗衰老，提升腦部保養創新技術發表會」，並展出多項功能性益生菌產品以及關鍵專利技術，備受國內外品牌商矚目與肯定，為益生菌大健康產業開創新里程碑。

豐華生技總經理黃聖宏表示，豐華生技深耕功能性益生菌，擁有多項研發專利、上千株菌種資料庫、以及擁有獨家專為益生菌代工研發的技術-「PRONEX®益生菌製造技術」與「PRIMETEK®全產業鏈垂直整合服務」，在益生菌領域裡為全球與國人帶來更不一樣的成果。

全球人口老化正快速成長，也是全世界共同面臨的挑戰，健康老化將帶來龐大商機，從年輕開始保養成為刻不容緩的全民運動。豐華生技不斷在技術上創新升級、持續突破，早已跳脫傳統腸道、口腔保健益生菌；並邁向阿茲海默症、自閉症等機能性、功能性益生菌發展，此外，廠內獨家專為益生菌代工研發的技術-「PRONEX®益生菌製造技術」以及「PRIMETEK®全產業鏈垂直整合服務」也不斷升級，透過與國際大廠合作以及國際權威認證廠房的背書，使其在國際益生菌代工佔有一席之位。其益生菌的知名度及功效，深植人心及消費大眾。

黃聖宏進一步表示，任何保健品都需要經過腸道消化吸收。腸道是人體第二大腦，腸道和大腦中有許多的神經傳導相互溝通，我們每天吃的食物經過腸道中的細菌幫忙分解，供身體消化吸收後，成為身體各個器官的營養和能量，因此腸道菌的好壞，攸關身體的健康，尤其大腦首當其衝。另一方面，人體的好菌會隨著飲食及老化而逐漸流失，科學研究發現B菌在初生兒中含量最高，B菌也跟抗氧化及免疫力有非常大關係，因此維持健康和B菌的補充同等重要。

豐華生技開發PRONULIFE®IntBrain，經實驗證實功能性益生菌能輔助健康老化，並於科學期刊發表中顯示，PRONULIFE®IntBrain具有幫助體內好菌增加，並增加與免疫力相關的短鏈脂肪酸及丁酸，此兩種脂肪酸證實可延緩體內器官老化。在該實驗中也看到同樣的數據呈現，藉由平衡腸道微生態，將人口老化危機轉化為保健契機。

除此之外，豐華生技於後生元領域的成績也節節攀升，旗下後生元原料「Totipro益萃質®PE0401與Totipro益萃質®PE0301」在今年也大放異彩。繼Totipro益萃質®PE0401於去年拿下NutraIngredients國際大獎後，Totipro益萃質®PE0301於今年也入圍NutraIngredients微生物調節獎，吸引眾多國際原料商關注。而Totipro益萃質®PE0401也沒有停下腳步，多元應用於飲料以及軟糖等終端應用劑型產品當中，獲得許多企業熱烈詢問。

豐華生技不僅在益生菌原料上灌注研發能量，產能隨之不斷擴增。今年擴增新竹廠產能，新增罐裝膠囊自動化產線，預計今年9月底正式完工；以及擴增4條調包生產線，這些新增的產線將使益生菌代工產能大幅提升為原來的5倍，並助攻該公司2024年營運成長30%。

豐華生技於國際益生菌領域上獨具優勢，為國內外逾300家以上的品牌商提供高品質產品和專業解決方案，是亞洲最頂尖的益生菌製造大廠，不僅產品遍銷歐洲市場，還取得歐美經銷代理，並且在台灣、 中國、美國、歐盟擁有超過百項專利，發表專業國際期刊，持續在臨床研究中累積驗證，透過強大研發團隊、國際權威認證規格廠房、PRIMETEK®技術進行產品精製，以及數十道品質嚴格監控，創造出無數冠軍產品。

目前豐華生技不僅業務佈局五大洲，在益生菌與後生元的原料以及代工的產能上也投注強大能量，為國際與國內黃金客戶提供專業全產業鏈服務，並嚴格把關，在益生菌領域帶來更多創新可能。