《美股掃瞄》輝達崩跌 那指、費半倒地

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】大型科技股在發布財報前遭到拋售，周二標普500指數收黑，那斯達克指數下挫逾1%，費城半導體指數重挫近4%，輝達暴跌7%、台積電ADR跌3.4%。聯準會召開為期兩天的政策會議，亦成為市場關注焦點。值得注意的是，輝達與台積電ADR盤後反彈，目前較收盤價分別大漲逾5%和3%。

本周將迎來數家「七巨頭」企業發布財報，微軟將在周二盤後公布，Meta、亞馬遜、蘋果財報也將陸續登場。

到目前為止，美股財報季的表現穩健。根據FactSet，在已公布業績報告的240家標普500指數成分股中，約80%的獲利表現優於市場預期。

聯準會周二召開為期兩天的政策會議，投資人希望主席鮑爾將釋出有關於未來幾個月可能降息的時間點與次數的線索。根據CME FedWatch Tool，交易員押注9月降息的機率為100%。

周二收盤，道瓊指數漲203.40點或0.50%，報40,743.33點。標普500指數跌27.10點或0.50%，報5,436.44點。那斯達克指數跌222.78點或1.28%，報17,147.42點。費城半導體指數跌197.47點或3.88%，報4,890.15點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上漲6.57%。

標普500指數11大類股以能源股漲1.54%，表現最佳；其次為金融股漲1.19%。科技股大跌2.20%，表現最疲弱；其次為必需消費品類股跌0.66%。

重磅科技股跌多漲少，輝達跌逾7%、微軟跌約0.9%，亞馬遜、網飛（Netflix）、Meta Platforms、特斯拉全收黑。蘋果逆勢小漲0.26%、Alphabet漲0.45%。

微軟旗下雲端運算服務Azure上季增長不如市場預期，引發巨額AI投資需要更長時間才能獲得回報的疑慮，盤後股價一度較收盤價下挫約5%。

輝達崩跌7.04%，報103.73美元，給費半指數帶來最大的拖累，惟盤後反彈來到109美元，較收盤價大漲5.08%，但仍低於前收價111.59美元。

台股ADR全跌，聯電跌1.59%、日月光跌2.81%、中華電信跌0.49%。

台積電跌3.42%，收在154.54美元，換算台股價格為1015.20元，盤後反彈至159.40美元，較收盤價大漲3.14%，幾乎收復了前收價160.01美元。

羅素2000小型股指數漲0.35%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌1.50%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.54：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.16：1。

標普500指數有73檔成分股觸及52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有133檔成分股觸及52周新高、126檔創新低。

美國交易所成交量總計為112.5億股，過去20日全日均量為111.9 億股。