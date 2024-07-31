海瑞溫斯頓七夕情人禮 贏得芳心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

七夕情人節表達愛意，獻上永恆不變、禁得起時間考驗的珠寶和腕表，無疑是表達真摯愛情的最佳選擇。海瑞溫斯頓（Harry Winston）在七夕情人節推薦勿忘我（Forget- Me-Not）系列珠寶與印記Emerald系列鑽表，透過深情的意寓傳遞濃情蜜意，讓女人忍不住嘴角上揚。

海瑞溫斯頓的勿忘我（Forget-Me-Not）系列珠寶是以六片花瓣的花朵為設計靈感，細膩優雅詮釋愛情的美好，花語「勿忘我」恰如其分地表達情意，就如同七夕情人節牛郎織女的傳說，愛情的堅貞與永恆足以戰勝時空的阻隔，有情人終將成為眷屬。

Forget-Me-Not系列珠寶包括項鍊、耳環與戒指，主石採用藍寶石、粉紅剛玉和鑽石，以彩色寶石勾勒花朵迷人嬌媚的姿態，風格甜美且充滿陽光活力，完美展現花朵綻放盛開時的動人魅力，是一款可在奢華晚宴上佩戴，也可在平日休閒時佩戴的百搭珠寶。

另海瑞溫斯頓也推薦三款印記Emerald系列鑽表，有白金表鍊款、粉紅與粉藍緞面雙表帶款，奢華的祖母綠切割形象的表殼設計、18mm的迷你尺寸表徑，充滿了柔美女人味，再加上甜美的粉嫩色彩，更能詮釋戀人深陷情網的浪漫幸福感。

印記Emerald系列鑽表可以與Forget-Me-Not系列珠寶疊戴搭配，讓愛情最璀璨花火的一刻，隨著時間流轉永遠定格，留下永恆的印記。