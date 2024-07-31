巴黎奧運》東奧奪牌選手們還能爭金奪銀？李洋、王齊麟、戴資穎、林昀儒、鄭怡靜最新戰況

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2024巴黎奧運開賽迄今，中華代表隊選手戰績陸續出爐，有些國手戰事告終，包括東京奧運奪銀的楊勇緯、取得銅牌的黃筱雯都爆冷出局，但包括李洋、王齊麟、戴資穎、林昀儒、鄭怡靜等國手同樣在東奧爭金奪銀取銅，仍在各自的項目上揮灑汗水，可望為台灣奪牌爭光，這些人是誰？最新戰況如何？

東京奧運金牌選手

李洋、王齊麟－羽球男雙

黃金男雙李洋、王齊麟今年再次參與奧運盛事，3年前的東京奧運，「麟洋配」首戰落敗後，一路逆轉戰績取勝，順利取得奧運金牌，比賽過程令人嘆為觀止。此次雖然被分到巴黎奧運男雙的「死亡之組」，但兩人處變不驚步步為營，30日以21比12、21比13再挫美國組合，是D組中唯一3連勝而不敗的隊伍。（麟洋配賽程這邊看）

郭婞淳－舉重

郭婞淳在這次巴黎奧運將挑戰舉重59公斤級衛冕，四年前她在的東京奧運摘金，總計以抓舉103公斤，挺舉133公斤，總和236公斤奪得金牌，更寫下奧會新紀錄。去年的杭州亞運郭婞淳在女子59公斤級帶傷奪下銅牌，而8月8日將是她第4度叩關奧運殿堂，但因巴黎奧運舉重量級縮減，加上近2年受腰傷困擾，挑戰衛冕難度大增，此次比賽交鋒她是否能再次展高飛值得關注。（郭婞淳賽程這邊看）

東京奧運銀牌選手

戴資穎－羽球女單

戴資穎是臺灣首位世界羽球球后，專精單打，是女單史上最多勝場紀錄保持人及國際賽奪冠次數最多的女單選手，2018年她在亞洲運動會奪得台灣亞運史上第一面羽球項目金牌。在2020年東京奧運獲得奧運羽球女單銀牌，同時也寫下了台灣在奧運羽球女子單打項目的最佳記錄，在世界羽聯（BWF）公布的最新世界排名中，戴資穎持續穩居女單第3名。（戴資穎賽程這邊看）

東京奧運銅牌選手

林昀儒－桌球混雙

小林同學林昀儒在上屆東京奧運與桌球一姊鄭怡靜共同摘下銅牌，雖然在今年巴黎奧運與混雙組合止步8強，但在個人賽表現相當亮眼。林昀儒男單32強賽首局將對手打的潰不成軍，後續兩局雖遇逆風，但仍發揮「沉默殺手」的功力，表現出絕佳掌控力，最終花了35分鐘直落四順利晉級16強，持續邁向奪牌之路。截至2024年6月15日，林昀儒在世界男子單打項目排名榜位居第8名。（林昀儒賽程這邊看）

鄭怡靜－桌球混雙

桌球一姊鄭怡靜3度踏入奧運殿堂，這次徹底執行戰術，女單64強賽直落4橫掃喀麥隆37歲老將HANFFOU Sarah， 32強以4：2有驚無險取得勝利，順利闖進16強，在個人賽事上仍持續前進。截至奧運世界排名結算日，鄭怡靜在世界女子單打排行榜位居第13名。（鄭怡靜賽程這邊看）

潘政琮－高爾夫

台灣首位奧運奪牌高球選手，旅美男子高球好手潘政琮在2020東京奧運創造奇蹟，奪下台灣史上首面高球銅牌，今年第三度挑戰奧運，力拚再創新奇蹟。根據國際高球總會公布的奧運參賽名單，截至6月17日為止，潘政琮世界排名136名，奧運資格排名39名。（潘政琮賽程這邊看）