嘉義縣加碼！淹水不到50公分補助5千 災戶最多領4萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱米颱風造成全台多處大淹水，許多住家都遭殃，但近來為淹水深度是否達50公分的補助認定標準，受災民眾頗有怨言，認為50公分當補助標準太嚴苛，中央只補助2萬元太少，為減輕民眾負擔，嘉義縣政府決定加碼，嘉義縣居民因凱米颱風受災淹水50公分以上，每戶加碼1萬元，50公分以下每戶加碼5000元，如加上中央、賑災基金會救助，每戶民眾最多能領到4萬元。

凱米颱風造成嘉縣多處淹水，考量嘉義縣財政狀況，淹水50公分以上及未達50公分的住戶，嘉義縣長翁章梁指示加碼發放慰助金每戶1萬元和5000元，並請各鄉鎮市公所「從速、從簡、從寬」盡速處理，全力協助災民恢復生活正常，災區儘速重建復原。

縣府表示，淹水50公分以上住戶，縣府補助加碼至1萬元，加上中央加發每戶2萬元，每戶可獲得3萬元補助。淹水50公分以上具有低收或中低收入戶身分者，加上賑災基金會加碼補助金1萬元，可領補助4萬元。

至於最被爭議的50公分淹水認定，為減輕民眾財產損失，針對淹水未達50公分的住戶，縣府加碼每戶5000元慰助金，未達50公分且具有低收或中低收入戶身分者，除了縣府慰助金5000元外，賑災基金會再加碼1萬元，每戶可領到1.5萬元。

社會局表示，淹水救助為實際居住住屋因水災淹水，以一門牌為一戶計算，但建物分別獨立，或非屬獨立而為不同獨立生活戶者，應依其事實認定。

另縣府也加碼提供土石流受災住宅補助，土石流淹進家戶達30公分以上，每戶發給1萬元，未達30公分，每戶發給5000元。