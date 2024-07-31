堀米雄斗奪金戰鞋價格飆升5倍 美國選手同系列戰袍台灣買得到

這次的奧運滑板比賽被大眾讚譽為「最值得看的比賽」之一。除了滑板高手間的精彩對決和堀米雄斗二度奪金的戲劇性逆轉，突破大會紀錄更是本屆奧運的一大亮點。同時，這場比賽的時尚看點也十分豐富，堀米雄斗的奪金同款鞋價格翻了五倍，而由 NIKE 為日本和美國設計的比賽服飾也成為熱議話題，不少網友在賽後積極尋找銅牌選手尼婭·休斯頓（Nyjah Huston）穿的同款單品，許多國外網友在社群媒體上笑稱「根本是 NIKE 廣告」。 上屆滑板奧運冠軍堀米雄斗這次再奪金，但過程並不輕鬆。比賽第一階段，他因頻頻失誤排名一度掉到第七名，但在最後一次機會中，他以個人招牌動作以0.5分之差擠下美國選手積加·伊頓（Jagger Eaton），以97.08的高分奪冠，並打破奧運紀錄，完成二連霸。他這次出賽選擇了去年與 NIKE 聯名的「堀米雄斗 x Nike SB Dunk Low鞋款『Wolf Grey』」，這雙鞋的羽毛標誌是堀米雄斗的家徽。該鞋款於去年八月發售，當時售價為17,600日圓（約新台幣3,750元），如今這雙「金牌戰鞋」價格翻倍上漲。 除了堀米雄斗的戰鞋外，這次比賽中各國選手的穿搭和歌單也是網友們討論的話題，而 NIKE 成為最大的贏家，不少網友笑說巴黎奧運奪牌選手的比賽畫面「根本是 NIKE 廣告」。NIKE SB 攜手前奧運選手 Alexis Sablone，為美國和日本滑板聯合會設計了套裝，包含十多件服裝，並與 Converse 聯手推出兩款限量滑板鞋：Converse CONS AS-1 Pro 和 Nike SB Dunk Low。 該系列套裝主要包括保齡球衫、巴黎風格的工裝外套和寬鬆版牛仔褲，並針對美國和日本設計了獨特的圖騰。本屆奧運銅牌得主尼婭·休斯頓（Nyjah Huston）就穿著該系列服裝參賽。 美國的圖騰以該國滑板運動起源地加州為靈感，加入玫瑰、鷹和紅白條紋等美式文化象徵。 Alexis 還設計了一款象徵全球滑板社群的圖騰，該設計以兩隻變色龍為特色，通過地球的波浪圖案連接，並以四種獨特的蘭花為中心。之所以選擇蘭花，Alexis 表示：「蘭花是地球上最多樣化和不可預測的植物之一。」 這次聯名服裝系列將於7月20日在指定滑板店上架，兩款鞋款將於8月29日在 SNKRS、converse.com 和指定滑板店單獨銷售。黑色及紅色日本隊款式和美國隊款式目前在台灣尚無發售資訊，其他款式則在9CE門市及 NIKE 官網可購入。