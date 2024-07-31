鼎新電腦AI娜娜帶你未來高效工作

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鼎新電腦派出AI娜娜助理，以多樣的場景應用未來工作樣貌，AI同事即刻加入。

鼎新電腦延續今年工具機展未來製造的數智員工主題，在2024未來商務展中有各式各樣的AI應用席捲下，鼎新派出「AI娜娜助理」，以多樣的場景應用告訴現場參展觀眾未來工作樣貌，你的同事未必是真人，AI同事養成計畫即刻開始．

透過娜娜助理的多個應用，帶領大家體驗以數智驅動為底，未來商務人士一天的各種場景，展會現場除了對娜娜的好奇與期盼，還有許多對AI工作應用的許願，因為未來的工作樣態，已經不是該不該用，而是如何用，讓AI幫助你省心省力．

透過娜娜助理的多個應用，之後會如何跟企業營運或是我的工作日常串接、AI能不能直接告訴我工作下一步工做，如影視工作者，外出拍片收據發票一大堆，我覺得你們的差旅助理讓我看見一道光．

商務展現場聽到許多參展民眾與企業代表熱情反饋，不僅附和目前娜娜助理擁有的驅動場景，更因為娜娜給予他們更多靈感與想像，因為全場景及數智化辦公已成為提升企業運作效率的重要驅動力，許多企業也在加速內部協同辦公應用和流程的數智化。

鼎新透過AI娜娜助理群，演繹未來工作的樣貌與想像，例如拜訪客戶後，若打開活動助理，可以透過助理的名片辨識功能，將客戶的名片轉成通訊錄，有利於事後聯繫與追蹤，與客戶交談的過程，可以透過助理的語音轉待辦的功能，將交談的結果轉成代辦清單，在拜訪事後，自動形成追蹤代辦，可以快速掌握聯繫的方向與策略。

或者，利用差旅助理，它可以自動記錄出差行車路線以及以數據驅動生成費用報銷任務，提供實際資訊，計算相應的費用，幫助企業管理和審核費用，以更聰明的作法，降低企業商旅碳排放蒐集負荷，更可減少出差後的繁雜瑣事。

除了企業各領域在生成式AI的應用，鼎新更以數智驅動思維貫穿娜娜助理，以數智化的閉環，讓數智員工可以融合貫通數據知識，深入挖掘和解讀，通過數據分析，企業可以發現潛在的業務機會、風險和問題，實現從數據洞察到業務行動的快速轉換，為下一步行動或決策提供有力支持。