歐德集團「木作森活」聯手企業 推動SDGs永續教育

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歐德集團旗下「木作森活」，以推動聯合國永續發展目標SDGs第三項「良好健康與福祉」為出發點，透過木作手藝走進社區和校園，為銀髮族及孩童帶來手作樂趣。更以集團家具製造餘料為基礎，創辦多元木育課程，實踐SDGs第十二項「責任消費與生產」的「餘料再利用」，近期更與企業合作，共同為實踐ESG盡心力。

木作森活創立以來，深耕社區、前進校園，已舉辦百餘場木育課程，陪同長者、孩子一同參與木藝手作，並與企業合作，如: 「亞泰金屬工業」、「陽明交通大學」、「桃園國際機場」、｢聯發科」、｢林口農會」等，共同推動ESG活動、善盡社會責任。

應「亞泰金屬工業」邀請，帶領「桃園市瑞原國小」師生體驗木作課程，培養小朋友永續發展意識；隨「陽明交通大學」USR大學社會責任進入台北北投、新竹市社區推廣木作，青銀攜手、賦能社區、守護獨老行動；與｢聯發科」同仁家庭共度有意義親子活動；攜手桃園各地圖書館舉辦「木作有料生活」課程，豐富楊梅地區文化生活，透過手作感受木質之美,同時提供ESG價值觀的社區互動平台。

歐德集團致力實現企業目標，強調優質教育、餘料再生以及永續林業，用企業的力量發揮正面影響力，期許透過「木作森活」的努力，啟發更多企業以實際行動參與永續發展的行列，共同建構一個更美好、健康的未來。歡迎各大企業、社區、學校等可透過包班方式參與。

欲瞭解更多資訊，請至木作森活官網洽詢https://bit.ly/3Rbm5Nn