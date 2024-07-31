平均房價破千萬 「房貸人生」成唯一解藥？

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高房價時代，超長年期房貸已成民眾購屋必要配備。根據內政部資料，全國購屋總價已連續26季逾1000萬元，全國新增房貸年限更連續27季逾20年。房產業者分析，面對高房價，在薪水提升有限的情況下，拉長房貸年限似乎是唯一路徑，但卻易降低買方對總價的敏感度，反而促進追價心態，加速間接拉高房價。

購屋總價已26季逾千萬 短期內無降溫跡象

根據內政部不動產資訊平台發布資訊，全國平均購屋總價首度突破1000萬元是在2015年第4季、約1023.2萬元，但僅隔1季就摔破千萬元，之後2016年第2季、2017年第2季都曾破千萬元，但均止於單一季度的表現；直到2017年第4季、第4度站上千萬元後，全國平均購屋總價便未再低於1000萬元。

2023年第4季平均購屋總價更突破1300萬元，至今年第1季則達1349.7萬元。根據《自由時報》報導，房產業者指出，26季以來，平均總價漲幅已達33.55%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨房價不斷走高，台灣正出現房市香港化、房貸日本化的趨勢，房子越買越小與房貸越揹越久，但目前並未有對於房價強力的調控措施，短期內房價壓力沒有降溫跡象。

購屋要靠隔代鈔能力 或買小、老、遠加延長還款

房市專家何世昌指出，在高房價環境下，購屋族只能買更小、更老及更遠，資金的部分常見由父母等長輩資金奧援，靠「隔代鈔能力」來提升買房能力；若無金援，就只能靠延長房貸還款期限來降低每月還款負擔。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，減緩高房價的貸款壓力，無非就是降息、拉長寬限期、延長還款期限，但台灣利率水準本來就不高，利息補貼的空間及感受有限；而寬限期雖有感，但使用條件有限，甚至還有綁約等限制。

相對來說，效果最長、最有感的四十年期房貸，就成為新青安貸款最鮮明標誌，也變成市場依循指標；但副作用是降低買方對總價的敏感度，產生租不如買的競價關係，促進追價心態，間接加速拉高房價。