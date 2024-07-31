AMD財報透露端倪 蘇姿丰指供應仍吃緊 法人曝受惠台廠名單

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超微（AMD）財報報佳音，不僅營收和利潤均優於華爾街預期，第三季指引亦是優於預期，特別是資料中心業務的成長速度更是驚人，一年內翻了一番，主要得益於AI加速器MI300的強勁需求，AMD執行長蘇姿丰透露，「到2025年，供應仍將保持緊張」。AMD周二收盤下滑0.94％，收報每股138.44美元，但盤後股價飆升7.7％。

國內法人表示，從AMD的財報及展望顯示，AI伺服器需求持續強勁，而通用型伺服器、NB、DT市場的需求正處於持續改善、回升的階段，將有利後續相關供應鏈後續的營運表現，在台灣相關供應鏈中，維持華碩（2357）「買進」的投資建議；維持川湖（2059）、鴻海（2317）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、廣達（2382）「區間操作」的投資建議。

AMD公布第二季財報，營收58.35億美元，年增9％、季增7％，符合市場預估的57.35億美元；淨利為2.65億美元，年成長881％、季增115％，單季EPS為0.69美元，符合市場預估的0.68美元。

其中，特別是資料中心業務的成長速度更是驚人，財報數據顯示，AMD的資料中心業務第二季的淨收入為28億美元，年增115％，主要得益於AI加速器MI300的強勁需求。分析師認為，MI300作為AMD與輝達H100競爭的旗艦產品，在單季內就實現了超過10億美元的銷售額，這一成績遠超市場預期。

AMD執行長蘇姿丰在與分析師的通話中表示，該公司AI晶片的銷售額「高於預期」。她也透露，AMD計劃在今年第四季將推出MI325X，2025年將推出MI350，並計劃在2026年推出MI400，以保持在市場中的競爭優勢。

蘇姿丰表示，儘管公司正在努力改善供應鏈狀況，但MI300「到2025年，供應仍將保持緊張」。展望未來，AMD預計2024年資料中心GPU營收將超過45億美元，高於4月預測的40億美元。