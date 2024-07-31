2024德國紅點設計大獎 嶺東科大獲獎數中部之冠

2024德國「紅點品牌暨傳達設計獎」成績揭曉，有中部地區培育設計菁英搖籃之稱的嶺東科技大學不負眾望，視覺傳達設計系及數位媒體設計系共有17項次作品獲得「紅點獎」（Red Dot Award）肯定，獲獎情形中部前茅，可說是最會得獎的科技大學。

德國紅點設計大獎己創立69年，素有設計界奧斯卡獎美稱，每年均有超過60個國家、逾萬件作品參賽，競爭相當激烈。今年嶺東科大分別於出版、包裝、插畫、廣告、海報、APP、使用者介面類獲得評審青睞，視傳系共有「嶼珊共造、百百山脊、用路人、水源報社、實驗時光、海洋美杜莎、品系觀、節氣的總和、FILM、度量行、藥方指南、球形交換律」等12組作品獲得14項紅點獎，其中「百百山脊」榮獲海報及插畫設計類雙紅點，「用路人」獲得出版及插畫設計類雙紅點肯定；而數媒系則以「水之旅、星泊、絕種危機」獲得3項紅點獎。

視傳系剛在國內奪下北、中、南四大設計指標競賽獎項，更在此次榮獲海報及插畫設計類雙紅點的「百百山脊」，象徵臺日友好，由臺灣和日本多山的地形綿延出豐富的自然生態，從中選出具有特色和影響力的24座山進行繪製與想像，透過設計重拾大眾對書信的往來，引領觀者走入山間，認識彼此。而同樣獲得出版、插畫設計類雙紅點的「用路人」，是盤點臺灣道路標線與交通標誌符號，從觀察到屬於臺灣的用路特色及交通工具轉譯成圖像，並選用砂紙模擬出柏油路質地，成為用路人的真正道路體驗。特別值得一提的，是將華人生活與二十四節氣結合，轉化相關元素符號成為獨特插畫，使文化永續流傳的「節氣的總和」，與透過撲克牌裡的各角色呼應知名電影，進而在遊戲中產生社會共鳴與同理心的「FILM」，是視傳系二年級專案設計課程作品，初次參賽即獲紅點獎，對創作學生是非常大的肯定。

而致力於影視設計、動畫設計與遊戲設計人才培育的數媒系，「水之旅、星泊、絕種危機」這3組作品皆以其獨特的遊戲設計和敘事風格勇奪紅點獎。數媒系主任黃俊雄指出，對於遊戲設計、動畫設計與影視設計等類型的作品，能在媒體類型獎項較少的紅點競賽中獲獎非常不容易，所以系上重視「動手做、做中學」，運用國際設計工作坊、國際競賽、國際參訪、國際混編教學與專題外語演練等方式，來擴展學生的國際視野與思維，使學生能養成國際競爭的能力。

嶺東科大副校長兼設計暨時尚學院院長王兆華表示，學校教學成效與學生表現屢獲各界表彰，如今創作成果不斷獲獎，是對教師用心教學、學生學有所成最好的肯定。此次紅點得獎作品豐富多元，展現現今社會創新設計的獨特性，相信學校所培育的優秀畢業生會是業界最愛用的設計師，期盼大家持續保有以創新設計解決問題的企圖心，透過設計築夢走向全世界。