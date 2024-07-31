高雄鄉親涮涮樂 身分證E、S 尬鍋炒雞單人套餐88折

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王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」，繼7月插旗嘉義垂楊後，8月再進軍高雄拓點，並推出多重優惠，8／6-8／31開幕期間到高雄富民店用餐，身分證字號英文字母為「E」或「S」，凡消費炒雞單人系列套餐，享88折優惠。「聚 日式火鍋」歡慶南京東店煥新，8／1-8／31到南京東店點兩客主餐，立即現領好禮七選一板腱牛、雪花豬、鮮蝦等加菜好禮。

「尬鍋」高雄富民店將進駐裕誠商圈，是品牌第5間門店，也成為王品集團在裕誠與富民路口的第8個品牌，「尬鍋」目標客群為20-35歲上班族、學生族群，看好裕誠商圈鄰近漢神巨蛋、捷運巨蛋站，是在地年輕人最愛逛街、聚餐熱門地段，人潮匯集加上集團品牌群聚，能發揮更大行銷效益。

8／6-8／31「尬鍋」高雄富民店開幕期間，祭出多重優惠寵粉，第一重：到高雄富民店用餐，身分證字號英文字母為「E」或「S」民眾，到店消費炒雞單人系列套餐，享88折優惠。第二重：姓名「尬」或讀音有「ㄍㄚˋ」，由品牌免費招待炒雞系列火鍋一客。第三重：下載王品瘋美食APP，即刻領取8月尬鍋來換禮物美食券，內用兩客套餐享限定美食炸物拼盤一份。

「聚」創始店南京東店歡慶煥新，8／1-8／31活動期間，到南京東店點兩客主餐，能獲得好禮7選1加菜，大吃板腱牛、雪花豬、鮮蝦或蛤蜊。憑瘋美食消費還可以抽價值上萬元的旅遊票券。8／1-9／15期間消費，瘋點數最高再享18％回饋。讓新朋友、老朋友一起來聚，都能開心吃個盡興。