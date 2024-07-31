迎接黃仁勳生科工程時代 東海生科導入AI科技與生成式學習

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NVIDIA黃仁勳點名生命科學時代來臨，年輕人該選的是生命科學系。東海大學生科系指出，正如黃仁勳所說生命科學工程化的時代即將到來，東海生科生醫組正逐步將AI從研究領域導入教學課堂，以AI機器學習與生成式AI進行細胞辨識、蛋白質工程研發、程式設計、大數據等相關課程。透過AI教學，學生不僅提高學習興趣與效率，表現也更傑出，今年東海生醫同學考取賓州天普大學路易斯·卡茨醫學院、台大醫學院分子醫學所、清大生命科學暨醫學院、成大藥學所、陽明交大神經科學研究所人數創新高。

NVIDIA黃仁勳指出人類生物學相當複雜多元，而且影響深遠，讓他想鑽研「生命科學」，顯示未來在精準的健康醫藥發展以及環境變遷下的生態永續平衡，生物學已是重要的顯學。東海生科系主任林宜靜說，AI科技除了全面進入製造、醫療、農業、金融等領域，更席捲教育界，透過AI科技與生成式AI進行機器學習，確實會讓生科學習變得更有效率，也更具應用性。例如讓同學將所學的生物專業知識利用AI介面引導機器學習來進行細胞組織辨識，讓影像辨識更精準，在學習上更能將學理與應用結合。

林宜靜說，東海早已和台中榮總合作推動智慧醫療，並在理學院支援全校性智慧醫療課程。生醫組現在更將生成式AI應用在扎實的原文與問題導向的研究實作課程，將AI科技應用在分子細胞教學。生醫組非常重視AI應用，除了透過AI對蛋白質、化學物質等材料的研發，更透過AI指導學生進行生物組織細胞的辨識教學，課程中還涵蓋程式設計、大數據分析、生物統計學等。學生畢業後除了進入生物科技與醫藥工程研究領域，更有不少人進入資訊產業。

林宜靜說，生科系不斷強化師資，除了趙偉廷、陳仁祥老師強化生物資訊，更邀請榮獲美國藥理與實驗治療學會評選為「藥理教育學院院士」的香港中文大學梁偉文老師擔任講座教授，每年暑期至東海進行藥理學密集課程。東海生醫以學生為本，也推薦同學加入中研院神經科學研究計畫(NPAS)及國家衛生研究院實驗室等暑期實習，並帶領實驗室專題生參與全美癌症年會、發育生物學/幹細胞與再生醫學國際研討會、日本發育生物學研討會、亞太地區果蠅研究會議、日本神經科學大會等。

東海生科畢業生近年表現相當優異，林宜靜說，2024有三位同學透過東海學碩士五年一貫制繼續攻讀碩士，更有多位同學錄取天普大學路易斯·卡茨醫學院、台大腦與心智研究所、陽明交大腦科學研究所，陽明交大神經科學研究所、台大醫學院分子醫學所、清大生命科學暨醫學院、成大藥學所、成大生理所、台大生化科技所、陽明交大生化及分子生物所、國防醫學院微免所、中興生化所、中興獸醫病理所、中國醫藥生醫所、海大食科所等大學碩士班。