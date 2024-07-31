巴黎奧運》中華隊31日賽程一次看！李洋、王齊麟、戴資穎、林昀儒 女拳吳詩儀爭四強

【中時 黃邱倫】尋求本屆巴黎奧運第一面獎牌的中華隊，30日射箭男子個人賽戴宇軒和林子翔都止步32強、男子射擊不定向飛靶楊昆弼也無緣闖進決賽、女子拳擊好手黃筱雯團不敵頭號種子飲恨出局，讓我們持續為中華隊加油！中華隊今（台北時間7月31日）重點就是兩大軍團出征，「羽」家軍由戴資穎和周天成雙主將當先鋒，「黃金男雙」李洋／王齊麟側翼上陣，有機會在分組預賽中脫穎而出；甘家崴以及吳詩儀「拳」力以赴，尤其是吳詩儀只要在這場8強賽勝出，就能確保幫助中華隊奪得首面獎牌。確切資訊仍依奧運官網及轉播單位為主。

中華奧會提供完整賽程資訊、項目與選手如下：

15：00（巴黎時間09：00）射擊 女子不定向飛靶資格賽 林怡君、劉宛渝

17：48（巴黎時間11：48）拳擊 男子71公斤級16強 甘家葳vs.美國瓊斯

20：00（巴黎時間14：00）羽球 男雙小組賽 李洋／王齊麟vs.中國劉雨辰／歐烜屹

20：50（巴黎時間14：50）羽球 女單小組賽 戴資穎vs.泰國伊瑟濃

21：40（巴黎時間15：40）羽球 男單小組賽 周天成vs.香港李卓耀

22：00（巴黎時間16：00）桌球 女單16強 鄭怡靜vs波蘭

23：00（巴黎時間17：00）桌球 男單16強 林昀儒

23：38（巴黎時間17：38）拳擊 女子60公斤級8強 吳詩儀vs.厄瓜多艾絲皮諾薩