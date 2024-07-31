大野狼國際魔法閱讀節 即日起至8月5日

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大野狼國際書展魔法閱讀節台北場，在新北市工商展覽中心舉辦全球最大中英文書展，攜手台灣本地30多間出版夥伴，各式多元好書與豐富活動熱烈進行中；今年更推出快閃說書活動，直接跟粉絲介紹書籍內容，讓大家更瞭解書籍特色，鼓勵粉絲展期內不斷尋寶獵書！

紙本VIP Pass化身抽獎券 千份好禮送好康

秉持一貫「免費入場、超低折扣」的特色，原先僅能在VIP Day使用的入場券，今年化身為全展期的抽獎券，超過6,000份的好禮回饋愛書人，憑券都能到現場「客服專區」試試手氣，7/29開始特別加碼，單筆消費滿2888元，即贈搖獎一次！

此外，延續台南場的特別優惠，推出教師限定活動，憑教師證即可享滿10,000元以上再打95折；中國信託銀行相挺支持，凡持中信信用卡消費滿4,999元，即可享95折優惠；平日一到四購書福利，購書滿3888元，憑展館停車幣，消費金額現折60元，各優惠資訊請詳見官方粉專。

現場粉絲反應熱烈：「沒想到書籍的形式可以如此多元，不只是繪本，還有各種操作書，讓人大開眼界！」大野狼國際書展創辦人黃麗英女士表示：「雖然首日遇到颱風來襲，但謝謝粉絲們的支持，歡迎邀請親朋好友一起來書展度過愉快的暑假！」台灣總經理黃翊軒笑說：「我們希望推陳出新，每次書展都帶來不同的活動，讓大家可以一逛再逛！」

偕手中文出版商 全球最大中英文書展打造出版界的迪士尼樂園

大野狼國際書展魔法閱讀節台北場超過30家以上的中文出版夥伴一起共襄盛舉，包括時報出版，禾流文創，康軒文教，崧燁出版，遠流出版，我識出版，聯寶，小牛頓，小牛津，京甫根華，旭昇出版，樂彩森林，大樹林，双美，幼福，臺灣麥克，合記，紅螞蟻，上誼，雅書堂，上人，信懇，賽先生，幼獅、新苗文化，小牛津，采實，吉波鳥文化，三暉圖書，三民，大風文創，格林文化，新天鵝堡等豐富多元的廠商，為全球最大的中英文書展，期盼打造出版界的迪士尼樂園！

首度聯手全家便利商店 暑假好去處就在大野狼

特別感謝全家便利商店相挺，於展出期間特別駐點，提供全家店取與宅配服務，加碼贈送Fami!ce兌換券，讓愛書人不僅能在炎炎夏日享受書香體驗，還能兌換霜淇淋消暑；現場還有詩肯柚木特別駐點，以及小廢物俱樂部、獅子寶寶、趣玩鹿、森獅魔術樂園、國家地理等各個文創生活品牌設攤，歡迎大家把握展期的難得時光，來大野狼國際書展魔法閱讀節享受一夏！