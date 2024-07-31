寒居酒店「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕開賣 7／31前早鳥88折

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搶父親節孝親商機，寒居酒店「BeGood」餐廳即日起至8月9日推出「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕，西點主廚巧妙運用咖啡帶來的微苦韻味和口感濃郁的法芙娜巧克力做平衡搭配，搭上雪茄與領結的配件裝飾，展示成熟穩重、內斂卻充滿魅力的父親形象，6吋蛋糕售價1,388元，7月31日前完成預付再享早鳥價88折優惠。另外，餐廳於8月7日至8月8日午晚餐推出父親節限定雙人分享餐4,680元＋10％。

BeGood烘焙坊特別推出「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕，以濃郁辛香的肉桂與全香子粉製成的酥脆餅乾為底，濕潤的巧克力蛋糕體包裹帶有榛果咖啡香味的絲滑慕斯，搭配酸甜可口的柳橙凍內餡，外層淋上咖啡鏡面，最後以雪茄與領結等應景造型點綴，象徵父愛深沉，越品越有滋味。「父愛濃情」6吋父親節蛋糕售價1,388元，即日起開放預訂，須於提貨日前三天預訂，最後預訂日為8月9日。

8月7日至8月8日午、晚餐時段，BeGood餐廳也特別推出「父親節雙人分享餐」，開胃小點提供經典「烤薄餅、鷹嘴豆泥醬」與「炭烤鮭魚凱薩沙拉」，前者將表面焦香、口感Q彈的餅皮搭配鷹嘴豆泥醬料，辛香開胃，後者則將嫩滑的鮭魚菲力以炭火烘烤，散發出迷人的香氣，搭配上新鮮的生菜、酥脆的麵包塊，淋上香濃的凱撒醬，清爽不膩口。

套餐主食推出招牌「肯瓊虎蝦義大利麵」將肉質緊實鮮甜的虎蝦香煎後，與義大利麵一同以自製的肯瓊香料奶油醬拌炒，微辣香氣縈繞鼻尖。雙人分享餐搭配「炭烤美國特級肋眼牛排16oz.搭配季節鮮蔬」，選用來自美國舊金山明星肉舖 Flannery出品的荷斯登品種USDA Prime 等級帶骨肋眼，油花分布細緻均勻，經 Josper烤爐炭烤，透過高溫短時間的燻烤鎖住飽滿的鮮甜肉汁，切開後的色澤鮮美，散發誘人煙燻香氣，餐後可選用精緻甜點櫃甜品。