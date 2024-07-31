智動化與機器人商機聚焦未來趨勢

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智動化與機器人商機分享會，吸引產業先進參與，圍繞未來工業趨勢與環境永續展開深入探討。

由經濟部國際貿易署主辦，財團法人精密機械研究發展中心（精機中心）執行的智動化與機器人商機分享會，於7月26日在烏日集思會議中心成功舉辦，吸引超過50位產業先進參與，圍繞未來工業趨勢與環境永續展開深入探討。

精機中心副總經理周麗蓉表示，2023年臺灣智動化產業的產值為6,340億元新台幣，較2022年的6,930億元減少8.5%，衰退的主因為2022年的基期已高，還有中國大陸疫後復甦的經濟發展不如預期，另受到全球高通膨、高利率、俄烏戰爭影響，衝擊智動化產業市場甚鉅。不過受惠全球半導體相關產業與AI應用需求持續火熱，2024年產值可望回升、年增約4.9%。

精機中心副理劉奇泳帶來全球經濟發展趨勢與台灣機械產品出口現況的主題演講，深入分析當前全球市場的變化及其對台灣機械產品的影響。以及工業技術研究院產科國際所經理黃仲宏分享「從2024 AUTOMATE觀察機器人的應用與發展」，從最新美國自動化展AUTOMATE探討最新的機器人技術和其在不同領域的應用趨勢。

台達電子工業股份有限公司智能解決方案發展部處長暨達慧互聯股份有限公司總經理陳霈宇以「綠色智造新勢力–新世代競爭力的實踐與未來」為題，介紹如何在提升競爭力的同時實現環境永續。達明機器人股份有限公司全球銷售總監章春蕙詳細介紹「智慧協作型機器人前進國際供應鏈」的策略，展示智慧協作機器人如何助力全球供應鏈的整合。最後，所羅門股份有限公司董事長陳政隆則以AI視覺應用市場趨勢-迎向全方位智慧工廠為題，探討人工智慧視覺技術在智慧工廠中的應用前景。與會業者紛紛表示活動內容精采，收穫良多。

智動化與機器人商機分享會，不僅提供豐富的行業資訊與實踐案例，也促進與會業者之間的交流與合作。經濟部國際貿易署及主辦單位將持續致力於推動智動化產業的發展，助力台灣企業在全球市場中取得更大突破。