質感新生活品牌19again 逆勢進駐大巨蛋商圈

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19again品牌正式宣布進駐台北市的大巨蛋商圈，並將於8月1日盛大開幕。作為一直以來主打質感新生活的保養品牌，19again希望透過這一新舉措，不僅能擴展其市場影響力，還能為消費者提供全新的購物體驗。其店內設計融合了自然元素和現代時尚，將為顧客打造一個放鬆、愉悅的購物環境，而此次進駐大巨蛋商圈，更是品牌進一步發展的重要里程碑。

19again 品牌由 Youtuber Blaire 與高中同學在2020年創立，核心理念源自那最純粹、最無憂、微酸微甜的19歲時光，致力於將那份⻘澀與美好注入到每一件產品中。19again希望通過高品質、安心使用的生活保養品，讓每一位消費者重拾那份⻘春的活力與純真，無論生活多忙碌，都能找到屬於自己的美好片刻。

最初以電商起家，通過線上平台銷售其產品。隨著品牌知名度提升與市場需求增加，這次進駐大巨蛋商圈，是品牌擴展的重要一步，同時也意味著19again將面對高租金和激烈競爭的雙重挑戰。Blaire更是感嘆創業就像在闖沒有終點的障礙賽，她表示，深知大巨蛋商圈的高租金，每一步都充滿了挑戰和不確定性，幾乎快花掉了身上所有的積蓄，但高流量即代表要提供獨特且高質量的產品和服務，才能在這商圈站穩腳跟。

品牌形象店內主題以「19歲少女的房間」出發，其中透微光的掛簾櫃檯充滿慢熟又曖昧的氛圍以及時空膠囊信箱更是讓人耳目一新，讓每位顧客都能穿越至自己最純粹的時光，旨在為消費者創造一個放鬆、愉悅的購物環境。顧客可以在這裡體驗各種產品，這次慶祝形象店的開幕，品牌更是推出了首創「雙氣孔柔順舒壓氣墊梳」獨家訂製墊軟硬度，研發合日常理所的彈性孔設計增加回彈，效果更貼合頭部。另外，全新歸零系列首支產品「 草本腋下身體噴霧 」取代傳統止汗劑，零鋁鹽、零香精採用有機精油結合來自歐洲專業大廠的異味中和科技，終結流汗後令人尷尬的體味、汗味。

19again 形象店店內實景。圖／19again提供

在大巨蛋商圈香氛保養品牌林立，而新踏入該商圈的19again不畏挑戰，Blaire表示19again旨在更貼近消費者的生活，作為「生活保養品牌」，商品皆從各種小細節發想，身邊用不到滿意的商品就自行研發，希望讓消費者使用感受能更便利，並能擁有不一樣的體驗感。這個夏天，19again形象店歡迎消費者前往參觀選購。