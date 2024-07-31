《國際產業》多虧AI 三星Q2淨利躍升6倍優預期

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國三星電子31日公布財報，受人工智慧AI熱潮的激勵，半導體業務的獲利大增，淨利增幅也創下2010年以來最大。31日韓股盤中，三星股價一度上漲1.3%左右，記憶體對手SK海力士黑翻紅，漲0.37%。

這家全球最大記憶體以及智慧型手機製造業者表示，上季淨利大幅成長6倍，高達9.64兆韓元，約69.6億美元，高於市場預估7.97兆韓元。三星於7月初時曾初步預估，營利可望狂增15倍。同時，增加23%的營收，也創下2021年以來最大增幅。

彭博社認為，三星最新的財報亮眼，表示全球運算市場（computing market）正從新冠疫情長時間萎靡的低潮期開始翻身。目前，從美企到陸企都投入不少的資源在研發人工智慧AI產品上。

三星電子最重要的半導體部門，在第2季的營業利益優於預期，達6.45兆韓元，也就是說，在連續4季虧損後，已連兩季都是賺錢的。記憶體售價上漲，以及高頻寬記憶體晶片（HBM）需求強勁，是三星半導體業務得以繼續成長的主因。

不過，市場憂心三星對HBM產品的研發腳步，不如SK海力士，因為這位對手已在HBM取得領先地位。不過，根據彭博社日前報導，三星的HBM晶片系列HBM3樣本，已獲NVIDIA核准。同時，下一代HBM3E也可望在未來2到4個月內通過測試。

光是搭配NVIDIA加速器一齊使用的SK海力士HBM晶片，上季營收就飆升至少250%。因高階記憶體晶片產品受到NVIDIA重用，自從2023年初以來，SK海力士股價的漲幅已超過150%，是三星的3倍多。

韓國官方統計，7月前20天當地半導體出口量暴增57.5%。這個亞洲第4大經濟體是全球上最大的電腦晶片出口國之一，故此數據可視為全球科技需求增減的重要指標之一。因此，近幾個月晶片出貨量確實有回升跡象。

彭博社認為，三星在7月5日曾宣布，拜憶體晶片之賜，上季獲利強勁反彈，上漲動能或許可延續到本季。三星在第2季營業利益，比市場預估還要高出25%，代表DRAM以及NAND平均售價或將漲價，與同業美光的情況一樣。因下半年記憶體晶片即將進入傳統旺季，故三星的獲利有機會再攀高。