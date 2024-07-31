冷氣1機型害電費飆破萬元 台電一查驚呆：別再吹了

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【中時新聞網 方翊倩】夏天吹冷氣最怕電費爆表，有網友在社群分享最新一期電費帳單要繳1萬6千元，嚇得請台電人員到家裡勘驗，工作人員發現他家電表每小時用電量達3.4度，把冷氣關掉後瞬間降到0.3度。原PO貼出家中冷氣照片，是老舊的窗型定頻冷氣，過來人紛紛勸他快換變頻冷氣，台電員工也說別再吹了，「這種古董真的母湯」。

一名網友在Threads貼出最新一期電費帳單，應繳總金額高達1萬6220元，他收到電費單當場嚇傻，趕緊請台電人員到家中勘驗，工作人員查看電表，發現他家每小時用電量達3.4度，換算下來1天用電80度、1個月2400度，相當驚人。

台電人員請原PO把家中最耗電的電器關掉，原PO只有關掉冷氣，結果每小時用電瞬間掉到0.3度，台電人員驚呼「你是把總電源關了嗎？」

原PO貼出家中冷氣的照片，是老舊的窗型定頻冷氣，他無奈表示「真的不知道這是什麼品牌」，許多網友留言「這是台北房東裝的嗎？看過好多台北租屋處都是這種冷氣，不知道為什麼不換變頻的。」

許多過來人表示，家裡以前也是這種冷氣，夏天電費都要1萬多元，超級耗電，換變頻冷氣後，每天開24小時也不用擔心電費，「你吹3、4個月就可以換一台一級變頻冷氣了。」

一名電器行老闆娘留言表示「真心勸說該換冷氣了」；台電員工則說「這種古董真的母湯，趕快換變頻冷氣，吹得超涼又划算。」